Uma polêmica envolveu a virada de ano em um dos balneários mais tradicionais de Vila Velha: a Barra do Jucu. A rádio comunitária na região obteve um trio elétrico, duas bandas de forró, uma de pagode, dois DJs e um telão para a realização de um show na noite de Réveillon na praia do Barrão. Porém, por falta de apoio estrutural da prefeitura, a festa teve de ficar fora dos planos de parte dos moradores.
De acordo com diretor-presidente da emissora, Ricardo Morais, foi solicitado à Secretaria de Cultura de Vila Velha banheiros químicos, reforço na segurança durante o evento e a limpeza da praia no dia seguinte. Entretanto, Ricardo afirma que a Associação de Moradores da Barra do Jucu não estaria de acordo com a realização do evento e que o município não tem efetivo policial para a festa.
Festa de Réveillon gera polêmica na Barra do Jucu
“Não tem dinheiro para fazer Réveillon, para fazer verão, mas no final tudo recai sobre a questão da segurança: que a polícia não tem contingente, que é tudo muito difícil, que a polícia também está em dificuldades. Enfim, só que tudo isso nós pagamos durante o ano. Não estão fazendo nenhum favor pra gente”, afirmou.
Nas ruas, encontramos moradores do bairro que são contra a realização da festa de ano novo. O agente administrativo Sebastião Valadares, afirma que quando há festa na Barra, pessoas de outros bairros vão até lá para provocar baderna. “Na madrugada, eles saem quebrando tudo. É garrafa pelas calçadas, eles jogam pedra nas nossas casas. Então, não temos sossego. É melhor não ter”, disse.
O economista Sérgio Ferreira também não é a favor da festa de Ano Novo. Segundo ele, assim como já aconteceu no Carnaval, o evento pode terminar com atos de violência. “É muita gente e muitos vândalos vem a fim de fazer bagunça, arrumar confusão. Eles vêm armados, às vezes, sai até tiros. Eu acho que não deve ter, está correta a atitude da diretoria”, contou.
O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão, confirmou que se posicionou contra a festa por uma decisão da comunidade. A programação envolveu somente uma queima de fogos de cinco minutos. Denivaldo explicou que a quantidade de policiais destacados para o show pirotécnico foi suficiente para dar segurança. A queima de fogos foi custeada pelos próprios moradores.
Por nota, a Polícia Militar informou que uma banda de Congo teria manifestado o interesse em realizar um evento no dia 31 de dezembro. Porém o evento não foi autorizado pela Prefeitura de Vila Velh, através da Comissão Municipal de Eventos (Comune), pois os efetivos da Polícia Militar e da Guarda Municipal já estavam comprometidos com o policiamento de Réveillon. A prefeitura foi procurada para se pronunciar sobre o caso, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.