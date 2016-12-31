Uma polêmica envolveu a virada de ano em um dos balneários mais tradicionais de Vila Velha: a Barra do Jucu. A rádio comunitária na região obteve um trio elétrico, duas bandas de forró, uma de pagode, dois DJs e um telão para a realização de um show na noite de Réveillon na praia do Barrão. Porém, por falta de apoio estrutural da prefeitura, a festa teve de ficar fora dos planos de parte dos moradores.

De acordo com diretor-presidente da emissora, Ricardo Morais, foi solicitado à Secretaria de Cultura de Vila Velha banheiros químicos, reforço na segurança durante o evento e a limpeza da praia no dia seguinte. Entretanto, Ricardo afirma que a Associação de Moradores da Barra do Jucu não estaria de acordo com a realização do evento e que o município não tem efetivo policial para a festa.

Your browser does not support the audio element. Festa de Réveillon gera polêmica na Barra do Jucu

“Não tem dinheiro para fazer Réveillon, para fazer verão, mas no final tudo recai sobre a questão da segurança: que a polícia não tem contingente, que é tudo muito difícil, que a polícia também está em dificuldades. Enfim, só que tudo isso nós pagamos durante o ano. Não estão fazendo nenhum favor pra gente”, afirmou.

Nas ruas, encontramos moradores do bairro que são contra a realização da festa de ano novo. O agente administrativo Sebastião Valadares, afirma que quando há festa na Barra, pessoas de outros bairros vão até lá para provocar baderna. “Na madrugada, eles saem quebrando tudo. É garrafa pelas calçadas, eles jogam pedra nas nossas casas. Então, não temos sossego. É melhor não ter”, disse.

O economista Sérgio Ferreira também não é a favor da festa de Ano Novo. Segundo ele, assim como já aconteceu no Carnaval, o evento pode terminar com atos de violência. “É muita gente e muitos vândalos vem a fim de fazer bagunça, arrumar confusão. Eles vêm armados, às vezes, sai até tiros. Eu acho que não deve ter, está correta a atitude da diretoria”, contou.

O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão, confirmou que se posicionou contra a festa por uma decisão da comunidade. A programação envolveu somente uma queima de fogos de cinco minutos. Denivaldo explicou que a quantidade de policiais destacados para o show pirotécnico foi suficiente para dar segurança. A queima de fogos foi custeada pelos próprios moradores.