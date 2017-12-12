Festa da Penha vai reunir mais de dois milhões de fiéis em 2018

Convento da Penha: fotos mostram beleza da construção que tem mais de 400 anos; símbolo da Igreja Católica é cartão-postal do Espírito Santo Crédito: Philippe Modolo

São esperados para a Festa da Penha 2018 mais de dois milhões de fiéis, segundo a organização. O número equivale a um aumento de 30% do público no evento que, atualmente, é considerado o terceiro maior do país no segmento religioso. A tão aguardada programação para o ano que vem foi divulgada nesta terça-feira (12). Nos nove dias de festa, de 1 e 9 de abril de 2018, está prevista uma programação cultural noturna, com a presença confirmada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e a confirmar da cantora Eliana Ribeiro, conhecida nacionalmente pela sua atuação na comunidade Canção Nova.

Your browser does not support the audio element. esta da Penha quer ser segunda maior festa religiosa do Brasil até 2022

A expectativa dos organizadores é de que a homenagem à Nossa Senhora da Penha se torne a segunda maior festa católica do país, até 2022, ultrapassando a de Nossa Senhora Aparecida e ficando atrás somente da celebração do Círio de Nazaré, no Pará.

Segundo o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, a programação noturna tem o objetivo de dar opção para quem não pode participar da festa durante o dia. "Ampliando o leque de possibilidade de participação daquelas pessoas que não conseguem estar aqui à tarde. Temos a confirmação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que essa apresentação vai ocorrer no Santuário de Vila Velha", comentou o religioso.

Além das tradicionais romarias, entram para a programação oficial a "Romaria dos Adolescentes” e “Remaria”, na Praia da Costa, além das celebrações no Convento e no Parque da Prainha, como reforça o guardião do Convento.

"Queremos abrir espaço para participação de todos os segmentos da sociedade, enfatizando a remaria que acontece há mais de dez anos, a romaria que vem pelo mar, todos os que praticam stand up, canoa havaiana", destacou.

Com as mudanças motociclistas e cavaleiros deixam de ter uma romaria e passam a receber bençãos. O tema da festa será “Virgem da Penha, minha alegria”, trecho do hino à Nossa Senhora da Penha, composto há 60 anos. Em 2017, o evento atraiu aproximadamente 1,6 milhão fiéis, segundo os organizadores.

A arte do evento foi feita pela artista plástica capixaba Ana Paula Castro. Além da imagem de Nossa Senhora da Penha, a arte também contempla a Terceira Ponte e a Igreja do Rosário. Crédito: Divulgação

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor

Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h

10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha:

14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento

02/04 - Segunda-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento

19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no Campinho do Convento

03/04 - Terça-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento

04/04 - Quarta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

05/04 - Quinta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha

06/04 - Sexta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha

19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento

07/04 Sábado

Missa na Capela - 6h

8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

8h - Remaria - Praia da Costa

9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)

10h - Missa Romaria dos Adolescentes

11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória

14h30 - Oitavário e Missa no Campinho

19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral

23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

08/04 - Domingo

Missas na Capela - 05h e 07h

8h - Campinho : Missa

10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha

15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário

16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha

09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira

Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

7h: Campinho - Missa

08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia

9h: Romaria dos Conguistas

10h : Campinho - Missa das Pastorais

11h: Apresentações musicais no Campinho