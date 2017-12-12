Festa da Penha vai reunir mais de dois milhões de fiéis em 2018

São esperados para a Festa da Penha 2018 mais de dois milhões de fiéis, segundo a organização. O número equivale a um aumento de 30% do público no evento que, atualmente, é considerado o terceiro maior do país no segmento religioso. A tão aguardada programação para o ano que vem foi divulgada nesta terça-feira (12). Nos nove dias de festa, de 1 e 9 de abril de 2018, está prevista uma programação cultural noturna, com a presença confirmada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e a confirmar da cantora Eliana Ribeiro, conhecida nacionalmente pela sua atuação na comunidade Canção Nova.
esta da Penha quer ser segunda maior festa religiosa do Brasil até 2022
A expectativa dos organizadores é de que a homenagem à Nossa Senhora da Penha se torne a segunda maior festa católica do país, até 2022, ultrapassando a de Nossa Senhora Aparecida e ficando atrás somente da celebração do Círio de Nazaré, no Pará.
Segundo o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, a programação noturna tem o objetivo de dar opção para quem não pode participar da festa durante o dia. "Ampliando o leque de possibilidade de participação daquelas pessoas que não conseguem estar aqui à tarde. Temos a confirmação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que essa apresentação vai ocorrer no Santuário de Vila Velha", comentou o religioso.
Além das tradicionais romarias, entram para a programação oficial a "Romaria dos Adolescentes” e “Remaria”, na Praia da Costa, além das celebrações no Convento e no Parque da Prainha, como reforça o guardião do Convento.
"Queremos abrir espaço para participação de todos os segmentos da sociedade, enfatizando a remaria que acontece há mais de dez anos, a romaria que vem pelo mar, todos os que praticam stand up, canoa havaiana", destacou.
Com as mudanças motociclistas e cavaleiros deixam de ter uma romaria e passam a receber bençãos. O tema da festa será “Virgem da Penha, minha alegria”, trecho do hino à Nossa Senhora da Penha, composto há 60 anos. Em 2017, o evento atraiu aproximadamente 1,6 milhão fiéis, segundo os organizadores.
A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor
Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h
10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha:
14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento
02/04 - Segunda-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento
19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no Campinho do Convento
03/04 - Terça-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento
04/04 - Quarta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
05/04 - Quinta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha
06/04 - Sexta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha
19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento
07/04 Sábado
Missa na Capela - 6h
8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho
8h - Remaria - Praia da Costa
9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)
10h - Missa Romaria dos Adolescentes
11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória
14h30 - Oitavário e Missa no Campinho
19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral
23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha
08/04 - Domingo
Missas na Capela - 05h e 07h
8h - Campinho : Missa
10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha
15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário
16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha
09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira
Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h
7h: Campinho - Missa
08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia
9h: Romaria dos Conguistas
10h : Campinho - Missa das Pastorais
11h: Apresentações musicais no Campinho
16h - Prainha: Missa de Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha