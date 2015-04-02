Festa da Penha: trânsito é alterado para as celebrações do Oitavário

A Guarda Municipal da Prefeitura de Vila Velha divulgou, nesta quinta-feira (02), as alterações que serão realizadas no trânsito da cidade para as comemorações da Festa da Penha. Serão feitos alguns bloqueios em ruas e avenidas que dão acesso ao parque da Prainha.A Rua Cabo Aylson Simões, esquina com a Rua 23 de Maio, será parcialmente interditada. No local, será instalada barreira móvel com acesso apenas para veículos credenciados. Já na Rua Presidente Lima, esquina com a Rua Vinte e Três de Maio, haverá a interdição fixa, onde será proibido o acesso de veículos.No cruzamento da Rua Dom Jorge de Menezes com a Rua Antônio Ataíde será instalada outra barreira móvel, onde ficará o acesso principal da Festa para veículos autorizados.Durante as romarias, a Avenida Carlos Lindenberg sofrerá intervenções no trânsito. A via ficará interditada e rotas alternativas poderão ser utilizadas para transitar pela cidade. Transporte públicoPara os fiéis que optarem por ir às celebrações utilizando o transporte público, o ponto de ônibus para embarque e desembarque ficará no cruzamento da Rua Henrique Moscoso com Avenida Luciano das Neves, em frente às Casas Franklin.Já para os cidadãos que preferirem utilizar taxis, o ponto será instalado do cruzamento das ruas Antonio Ataíde com Dom Jorge de Menezes até o cruzamento da Rua Dom Jorge Menezes com a Avenida Luciano das Neves.