Festa da Penha quer ser 2ª maior festa religiosa do Brasil até 2022

Convento da Penha: fotos mostram beleza da construção que tem mais de 400 anos; símbolo da Igreja Católica é cartão-postal do Espírito Santo Crédito: Philippe Modolo

A organização da Festa da Penha espera um crescimento de 30% no público para 2018, chegando a mais de 2 milhões de fieis. Nesta terça-feira, foi divulgada a programação do evento para o ano que vem. A expectativa dos organizadores é de que a homenagem à Nossa Senhora da Penha se torne a segunda maior festa católica do país, até 2022, ultrapassando a de Nossa Senhora Aparecida e ficando atrás somente da celebração do Círio de Nazaré, no Pará.

Nos nove dias de festa de 2018, de 1 e 9 de abril, está prevista uma programação cultural noturna, com presença a confirmar da cantora Eliana Ribeiro, conhecida nacionalmente pela sua atuação na comunidade Canção Nova, e confirmada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, entre outras.

Segundo o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, o objetivo é dar opção para quem não pode participar da festa durante o dia.

"Ampliando o leque de possibilidade de participação daquelas pessoas que não conseguem estar aqui a tarde. Temos a confirmação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que essa apresentação vai ocorrer no Santuário de Vila Velha", comentou o religioso.

Além das tradicionais romarias, entram para a programação oficial a ‘ Romaria dos Adolescentes” e “Remaria”, na Praia da Costa, além das celebrações no Convento e no Parque da Prainha, como reforça o guardião do Convento

Arte da Festa de Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação

"Queremos abrir espaço para participação de todos os segmentos da sociedade, enfatizando a remaria que acontece há mais de dez anos, a romaria que vem pelo mar, todos os que praticam stand up, canoa havaiana", destacou.

Com as mudanças, motociclistas e cavaleiros deixam de ter uma romaria e passam a receber bençãos. O tema da festa será “Virgem da Penha, minha alegria”, trecho do hino à Nossa Senhora da Penha, composto há 60 anos. Em 2017, o evento atraiu aproximadamente 1,6 milhão fieis, segundo os organizadores. A arte do evento foi feita pela artista plástica capixaba Ana Paula Castro. Além da imagem de Nossa Senhora da Penha, a arte também contempla a Terceira Ponte e a Igreja do Rosário.

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor

Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h

10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha:

14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento

02/04 - Segunda-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento

19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no Campinho do Convento

03/04 - Terça-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento

04/04 - Quarta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

05/04 - Quinta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha

06/04 - Sexta-feira

Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

14h30: Oitavário e Missa no Campinho

Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha

19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento

07/04 Sábado

Missa na Capela - 6h

8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

8h - Remaria - Praia da Costa

9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)

10h - Missa Romaria dos Adolescentes

11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória

14h30 - Oitavário e Missa no Campinho

19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral

23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

08/04 - Domingo

Missas na Capela - 05h e 07h

8h - Campinho : Missa

10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha

15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário

16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha

09/04 - Segunda

Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

7h: Campinho - Missa

08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia

9h: Romaria dos Conguistas

10h : Campinho - Missa das Pastorais

11h: Apresentações musicais no Campinho