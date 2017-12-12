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Festa da Penha quer ser 2ª maior festa religiosa do Brasil até 2022

Programação da festa de 2018 foi lançada nesta terça-feira (12). Hoje, é considerada a terceira maior festa, ficando atrás do Círio de Nazaré e de Nossa Senhora Aparecida

Publicado em 12 de Dezembro de 2017 às 15:27

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

12 dez 2017 às 15:27
Convento da Penha: fotos mostram beleza da construção que tem mais de 400 anos; símbolo da Igreja Católica é cartão-postal do Espírito Santo Crédito: Philippe Modolo
A organização da Festa da Penha espera um crescimento de 30% no público para 2018,  chegando a mais de 2 milhões de fieis. Nesta terça-feira, foi divulgada a programação do evento para o ano que vem. A expectativa dos organizadores é de que a homenagem à Nossa Senhora da Penha se torne a segunda maior festa católica do país, até 2022, ultrapassando a de Nossa Senhora Aparecida e ficando atrás somente da celebração do Círio de Nazaré, no Pará. 
Nos nove dias de festa de 2018, de 1 e 9 de abril, está prevista uma programação cultural noturna, com presença a confirmar da cantora Eliana Ribeiro, conhecida nacionalmente pela sua atuação na comunidade Canção Nova, e confirmada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, entre outras.
Segundo o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, o objetivo é dar opção para quem não pode participar da festa durante o dia.
"Ampliando o leque de possibilidade de participação daquelas pessoas que não conseguem estar aqui a tarde. Temos a confirmação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que essa apresentação vai ocorrer no Santuário de Vila Velha", comentou o religioso.
Além das tradicionais romarias, entram para a programação oficial a ‘ Romaria dos Adolescentes” e “Remaria”, na Praia da Costa, além das celebrações no Convento e no Parque da Prainha, como reforça o guardião do Convento
Arte da Festa de Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação
"Queremos abrir espaço para participação de todos os segmentos da sociedade, enfatizando a remaria que acontece há mais de dez anos, a romaria que vem pelo mar, todos os que praticam stand up, canoa havaiana", destacou.
Com as mudanças, motociclistas e cavaleiros deixam de ter uma romaria e passam a receber bençãos. O tema da festa será “Virgem da Penha, minha alegria”, trecho do hino à Nossa Senhora da Penha, composto há 60 anos. Em 2017, o evento atraiu aproximadamente 1,6 milhão fieis, segundo os organizadores. A arte do evento foi feita pela artista plástica capixaba Ana Paula Castro. Além da imagem de Nossa Senhora da Penha, a arte também contempla a Terceira Ponte e a Igreja do Rosário.
A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor
Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h
10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha:
14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento
02/04 - Segunda-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento
19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no Campinho do Convento
03/04 - Terça-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento
04/04 - Quarta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
05/04 - Quinta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha
06/04 - Sexta-feira
Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
14h30: Oitavário e Missa no Campinho
Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha
19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento
07/04 Sábado
Missa na Capela - 6h
8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho
8h - Remaria - Praia da Costa
9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)
10h - Missa Romaria dos Adolescentes
11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória
14h30 - Oitavário e Missa no Campinho
19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral
23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha
08/04 - Domingo
Missas na Capela - 05h e 07h
8h - Campinho : Missa
10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha
15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário
16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha
09/04 - Segunda
Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h
7h: Campinho - Missa
08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia
9h: Romaria dos Conguistas
10h : Campinho - Missa das Pastorais
11h: Apresentações musicais no Campinho
16h - Prainha: Missa de Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha
 

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