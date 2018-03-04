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FESTA DA PENHA

Festa da Penha: prefeitura vai organizar as licenças de ambulantes

Com a expectativa de receber mais de dois milhões de fiéis, a Festa da Penha 2018 vai acontecer entre os dias 01 e 9 de abril

Publicado em 04 de Março de 2018 às 09:06

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

04 mar 2018 às 09:06
Missa de encerramento da Festa da Penha de 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva
Maior evento religioso do Espírito Santo, tendo a expectativa de receber mais de dois milhões de fiéis, a Festa da Penha 2018 vai acontecer entre os dias 01 e 09 de abril. Neste ano, o tema da festa será “Virgem da Penha, minha alegria”, e a tradicional Romaria dos Homens está marcada para o dia 7 de abril.
Os destalhes da organização da festa já estão chegando à reta final. Por isso, ambulantes e artesãos que pretendem trabalhar na celebração precisam ficar atentos aos prazos para inscrições.
Em relação aos ambulantes, a prefeitura de Vila Velha vai abrir as inscrições no dia 12 de março. Os interessados devem imprimir e preencher corretamente o formulário de requerimento, anexar cópias simples do RG, CPF e comprovante de residência recente que deverão ser entregues na sede da Coordenação de Fiscalização e Postura, na Avenida Muqui, Praia de Itaparica.
Festa da Penha, prefeitura vai organizar as licenças de ambulantes
As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de março. Os 80 selecionados serão cadastrados para trabalhar na área interna do parque da Prainha, de 6 a 9 de abril. Após o sorteio, a coordenação emitirá as taxas de licenças para os ambulantes, para o serviço de aluguel de cadeiras e para vendedores de pipoca e água de coco.
As inscrições para os 80 artesãos começaram no último dia 2 e vão até 29 de março, na Subsecretaria de Turismo, na sede da prefeitura, em Coqueiral de Itaparica. A lista com os documentos necessários está disponível no site da prefeitura. Os selecionados serão anunciados no dia 3 de abril.
De acordo com o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo, as atrações musicais da festa, que se apresentam no palco cultural, ainda não foram definidas.
“Estamos em fase de concretização, porque isso requer uma verba para que essas contratações sejam realizadas”, explicou o secretário.
A organização do evento anunciou que em 2018 o palco cultural da Festa da Penha também será utilizado no II Festival Vila Velha Jazz & Blues, marcado para o fim de semana após a festa religiosa entre os dias 12 e 14, no Parque da Prainha.

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