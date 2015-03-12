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Festa da Penha espera 1,2 milhão de fiéis e terá show do Padre Fabio de Mello

Esta já será a edição de número 444 da Festa da Penha, que, segundo a Arquidiocese de Vitória, é a terceira maior festa religiosa em números de fiéis do país

Publicado em 12 de Março de 2015 às 14:44

Publicado em 

12 mar 2015 às 14:44
Cerca de 1,2 milhão de devotos de todo o país são esperados em Vila Velha para a Festa da Penha deste ano, que acontece entre os dias 5 e 13 de abril. A estimativa é da prefeitura do município, que garante que a cidade está preparada para receber os turistas. Um grande atrativo deste ano é o show do Padre Fabio de Melo, no dia 13 de abril, após a Missa de Encerramento da festa, que celebra Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo.
Esta já será a edição de número 444 da Festa da Penha, que, segundo a Arquidiocese de Vitória, é a terceira maior festa religiosa em números de fiéis do país. De acordo com o secretário de Cultura, Esportes e Lazer de Vila Velha, Anderson Almeida, a festa mais uma vez deve atrair um grande público e movimentar a economia local.
Festa da Penha espera 1,2 milhão de fiéis e terá show do Padre Fabio de Mello
“A gente espera uma grande festa. A cada ano esperamos mais pessoas, fazendo uma festa bonita, com mais de 1 milhão de pessoas aqui. Teremos missas todos os dias no Campinho, do Convento. Nos outros dias também teremos shows e romarias”, disse.A partir da próxima semana, a prefeitura vai divulgar os prazos para cadastro de veículos de moradores na região da Prainha, em Vila Velha, que sofre interdições de ruas. Além disso, o cadastro de ambulantes, os desvios no trânsito e a disponibilidade de ônibus para os eventos no Convento da Penha também são estudados.Desde o ano passado, a Festa da Penha só tem contado com shows musicais de bandas e cantores religiosos. Além da apresentação principal, do Padre Fábio de Melo, haverá shows das bandas Semente e Água Viva e do Frei Lourival.A tradicional Romaria dos Homens acontecerá no sábado (11). Além disso, missas serão realizadas no campinho do Convento durante os oito dias de festividades.

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