Festa da Penha espera 1,2 milhão de fiéis e terá show do Padre Fabio de Mello

Cerca de 1,2 milhão de devotos de todo o país são esperados em Vila Velha para a Festa da Penha deste ano, que acontece entre os dias 5 e 13 de abril. A estimativa é da prefeitura do município, que garante que a cidade está preparada para receber os turistas. Um grande atrativo deste ano é o show do Padre Fabio de Melo, no dia 13 de abril, após a Missa de Encerramento da festa, que celebra Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo.

Esta já será a edição de número 444 da Festa da Penha, que, segundo a Arquidiocese de Vitória, é a terceira maior festa religiosa em números de fiéis do país. De acordo com o secretário de Cultura, Esportes e Lazer de Vila Velha, Anderson Almeida, a festa mais uma vez deve atrair um grande público e movimentar a economia local.

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