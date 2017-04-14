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Festa da Penha deve atrair mais de 2 milhões romeiros nos nove dias

Em 2017, uma das novidades será o translado da imagem da santa para a romaria dos homens, no próximo dia 22.

Publicado em 14 de Abril de 2017 às 12:16

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14 abr 2017 às 12:16
Sexto dia do oitavário da Festa da Penha é marcado pela Romaria dos Militares Crédito: Luisa Lang Procissão Fotográfica Faesa
A Festa da Penha, mais tradicional evento religioso do Espírito Santo, começa no próximo domingo com a estimativa de que 2 milhões de pessoas participem das romarias e das missas durante os nove dias de celebração de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Estado.
Em 2017, uma das novidades será o translado da imagem da santa para a romaria dos homens, no próximo dia 22. O andor com a imagem, que antes era levada diretamente para a Catedral de Vitória, vai partir do Convento da Penha, em Vila Velha, com a romaria dos adolescentes e dos deficientes e seguirá até a Escola de Aprendizes da Marinha. De lá, será levada pelo mar até a Capitania dos Portos e seguirá para a Catedral.
Uma outra novidades é a Romaria dos Adolescentes, que levará a imagem de Nossa Senhora da Penha até a Prainha, em Vila Velha, para que a travessia até Vitória seja feita pelo mar.
O guardião do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira, explica o significado da Festa da Penha para os fiéis. “É uma ocasião muito importante de renovar e de testemunhar a fé cristã católica. Quando as pessoas saem das igrejas e tomam as ruas não há outro sentido a não ser falar da nossa confiança em Deus, que se manifesta no cuidado maternal de Nossa Senhora, a Virgem das Alegrias”, explicou.
Festa da Penha deve atrair mais de 2 milhões de romeiros durante nove dias
Abertura
A Festa da Penha começa no próximo domingo (16). Às 10h, haverá a benção da romaria dos cavaleiros, na Prainha. De tarde, o evento tem sua abertura oficial, ás 14h30, no Campinho do Convento.
Além de missas, romarias e do oitavário, a Festa da Penha 2017, que segue até o próximo dia 24 de abril, contará com uma programação noturna com apresentação de teatro, show e orquestra sinfônica, a fim de ampliar o caráter cultural do evento.

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