Considerada a terceira maior festa religiosa do Brasil, a Festa da Penha atrai fiéis não somente de várias regiões do Espírito Santo, como também de todo país. O momento em que há mais pessoas de outras localidades é tradicionalmente na Romaria dos Homens, marcada para o próximo sábado (11), mas na abertura do Oitavário, por ser feriado do Domingo de Páscoa, cristãos das mais diversas localidades também compareceram.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha atrai turistas de outros estados brasileiros

O administrador Ênio Fazolo, do Rio de Janeiro, veio pela segunda vez para a Festa da Penha, e desta vez decidiu participar da programação completa. “Me apaixonei pelo Convento e agora virei devoto. Nunca participei da Romaria dos Homens, será a primeira vez. Estou curioso para saber como é”.

A professora Margarete Camila, de 26 anos, e que também é do Rio de Janeiro, aproveitou que estava no Espírito Santo passando o feriado para assistir a celebração religiosa.

“O primeiro lugar que eu vim foi no Convento. A minha fé me trouxe até aqui, até porque o padre da minha paróquia falou para a gente não deixar de frequentar a missa”.

A mesma situação ocorreu com Orlando Abreu, de 39 anos, que mora em Fortaleza, no Ceará, e com a dona de casa Maria Antônia da Silva, de 53 anos, que é de Teixeira de Freitas, na Bahia.

“Eu já ouvi falar, sou católico, e gosto desse tipo de comemoração, é a primeira vez, e estou gostando, é diferente”, disse Orlando. “Eu vim visitar a minha enteada, passar a Semana Santa com ela, e o meu sonho era vir no dia da festa. Graças a Deus, realizei esse sonho”, contou Maria Antônia.

O guardião do Convento da Penha, Frei Valdecir Schwambach, destacou que a Festa da Penha representa a cultura e a religiosidade do povo capixaba.

“Eu acredito que quem vem uma vez à festa da Padroeira do Espírito Santo se torna também um divulgador para as outras pessoas. E o mais importante é que leve aquilo de bom que aqui se aprende”.