Festa da Penha 2019 é lançada e pretende atrair jovens fiéis

Maior celebração religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha de 2019 terá como um dos principais objetivos atrair a presença dos fiéis jovens e adolescentes Crédito: Fernando Madeira

Maior celebração religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha de 2019 terá como um dos principais objetivos atrair fiéis adolescentes e jovens. Para isso, os organizadores afirmam que parte da programação, como o show de encerramento, será voltada para esse público. A Festa da Penha 2019 acontece entre os dias 21 e 29 de abril, em Vila Velha, e a expectativa é receber cerca de dois milhões de pessoas ao longo dos nove dias de celebração. Um dos pontos altos da festa, a Romaria dos Homens, será realizada no dia 27 de abril.

O tema da festa no ano que vem será "Eis aqui a serva do Senhor". Frei Pedro de Oliveira, que faz parte da comissão de organização da festa, explicou que, de acordo com a liturgia católica, essa foi a frase dita pela Virgem Maria ao ser comunicada que foi a escolhida para ser a mãe de Jesus.

No entendimento religioso, a vocação de Maria era ser a mãe de Jesus. Por isso, as reflexões sobre a vocação de cada pessoa estarão presentes nas mensagens da festa capixaba. O frei Pedro de Oliveira entende que é preciso discutir a importância de oferecer oportunidades de estudos e trabalho para que os jovens e os adolescentes descubram a sua vocação.

"Investir na juventude é investir no futuro do Brasil. De fato, isso nos inquieta, isso nos angustia. Esta é a esperança, a vocação dos jovens não só para a vida religiosa, mas também para o mundo do trabalho", opinou o frei.

ROMARIA

A Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens foi marcada para o sétimo dia da comemoração na Prainha. O padre Renato Christe, um dos organizadores do evento, falou que a atração musical do show de encerramento terá um perfil que agrade aos jovens.

"Estamos pensando em revestir toda a Festa da Penha com essa pegada da juventude. Então, provavelmente, a escolha da atração artística no final da festa vai ser pensando na juventude", disse o padre.

A marca da Festa da Penha em 2019 será em homenagem aos vitrais que decoram milhares de igrejas católicas. A imagem de Nossa Senhora da Penha com o menino Jesus no colo terá as cores azul, violeta, rosa, branco e amarelo, que simbolizam manto da Santa.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

A programação da Festa da Penha será iniciada no domingo de Páscoa, dia 21 de abril, com uma missa às 5h da manhã, na capela do Convento. A Missa de Romaria dos Adolescentes e Jovens será no dia 27, às 10h, no Campinho do Convento. A tradicional Romaria dos Homens será no dia 27 de abril, um sábado. A Romaria das Mulheres será no domingo, dia 28.

A missa de encerramento da Festa da Penha será na segunda-feira, dia 29, a partir das 16h, no Parque da Prainha. Logo após a missa será realizada um show de encerramento do evento. Cerca de 500 voluntários participarão da organização do evento.

Programação da Festa da Penha 2019

21 de abril (Domingo de Páscoa)

05h, 7h, 9h e 11h Missas na Capela do Convento

Bênção dos Cavaleiros às 10h no Parque da Prainha

Abertura no Campinho do Convento às 15h (Área Pastoral Vila Velha).

22 de abril (segunda-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 14h30 (Área Pastoral Serrana).

Abertura Institucional da Festa da Penha 2019 – às 18h Campinho

Noite Mariana - Campinho do Convento às 19h30.

23 de abril (terça-feira)

6h, 7h e 09h Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral Cariacica/Viana).

Bênção para casais - Campinho às 19h30.

24 de abril (quarta-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral Benevente)

Formação Mariana – Catedral Metropolitana de Vitória às 19h30

25 de abril (quinta-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h - (Área Pastoral Serra/Fundão).

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

26 de abril (sexta-feira)

6h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral de Vitória).

Romaria dos Militares – 14h – Portão do Convento da Penha

Apresentação Artística - (Frei Florival) no Campinho às 19h30.

Show no Parque da Prainha – a definir

27 de abril (sábado)

06h Missa na Capela do Convento

Missa da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho.

Remaria – Saída da Praia da Costa às 08h

Romaria das Pessoas com Deficiência às 8h – Pça. Duque de Caxias.

10h – Translado da imagem de N. Sra da Penha na Baía de Vitória (a Romaria das Pessoas com deficiência levará a imagem até a Marinha após a Missa)

Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho às 10h

(concentração às 9h no Parque da Prainha)

Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 15h

Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens – Catedral Metropolitana – 18h

Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha às 23h

28 de abril (domingo)

05h e 07h Missas na Capela

Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h.

Bênção dos Motociclistas na Prainha às 10h.

Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha às 16h.

Missa da Romaria das Mulheres na Prainha às 17h.

Show no Parque da Prainha – a definir

29 de abril (segunda-feira)

Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h.

Romaria dos Ciclistas com saída às 8h de Cobilândia.

Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento às 9h

Missa das Pastorais Sociais no Campinho às 10h.

Missa de encerramento no Parque Prainha às 16h.

Show de Encerramento – a definir

Missas na Capela no dia de N. Sra da Penha