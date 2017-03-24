A programação do maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha, foi divulgada nesta sexta-feira (24). A festividade será realizada entre os dias 16 e 24 de abril e deve atrair cerca de 2 milhões de pessoas. Neste ano, para atrair mais fieis, diversos eventos serão realizados durante a noite.

De acordo com o Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, a programação em horários flexíveis e em outros espaços como no Santuário de Vila Velha e na Prainha, tem o objetivo de atrair mais fieis.

Uma outra novidade desta edição é a Romaria dos Adolescentes, que levará a imagem de Nossa Senhora da Penha até a Prainha, em Vila Velha, para que a travessia até Vitória seja feita pelo mar.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha 2017 volta a ter programação noturna

“Quem participa da Festa da Penha vem ao encontro da graça. A experiência cristã católica do encontro com Nossa Senhora. A imagem de Nossa senhora da Penha, trazida em Romaria, será levada pelos adolescentes até a prainha e atravessará a Baia de Vitória, em um trajeto marítimo”, comentou.

Além dessas atrações religiosas, os fieis também poderão acompanhar bandas de congo e apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

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