A programação do maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha, foi divulgada nesta sexta-feira (24). A festividade será realizada entre os dias 16 e 24 de abril e deve atrair cerca de 2 milhões de pessoas. Neste ano, para atrair mais fieis, diversos eventos serão realizados durante a noite.
De acordo com o Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, a programação em horários flexíveis e em outros espaços como no Santuário de Vila Velha e na Prainha, tem o objetivo de atrair mais fieis.
Uma outra novidade desta edição é a Romaria dos Adolescentes, que levará a imagem de Nossa Senhora da Penha até a Prainha, em Vila Velha, para que a travessia até Vitória seja feita pelo mar.
Festa da Penha 2017 volta a ter programação noturna
“Quem participa da Festa da Penha vem ao encontro da graça. A experiência cristã católica do encontro com Nossa Senhora. A imagem de Nossa senhora da Penha, trazida em Romaria, será levada pelos adolescentes até a prainha e atravessará a Baia de Vitória, em um trajeto marítimo”, comentou.
Além dessas atrações religiosas, os fieis também poderão acompanhar bandas de congo e apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.
Esquema trânsito
A Guarda Municipal de Vila Velha montou um esquema especial durante os nove dias de festa. Na soma das escalas de todos os dias, serão 370 guardas municipais envolvidos, divididos por equipes, além de 50 viaturas e 10 motocicletas de operação e fiscalização de trânsito que darão apoio em todas as romarias, além da festa cultural e religiosa durante a Romaria dos Homens, marcada para a noite do sábado 22 de abril, quando as avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro, Champagnat, Rua Antonio Ataíde e as ruas da Prainha vão ser totalmente interditadas para a passagem dos romeiros. O trajeto de 14 quilômetros é percorrido desde a Catedral Metropolitana de Vitória até a Prainha de Vila Velha.