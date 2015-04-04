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NOSSA SENHORA DA PENHA

Festa da Padroeira do Espírito Santo começa neste domingo em Vila Velha

Considerada a terceira maior festa religiosa do país, a Festa da Penha completa 444 anos e se inicia com a tradicional missa de abertura do Oitavário

Publicado em 04 de Abril de 2015 às 16:21

Publicado em 

04 abr 2015 às 16:21
A comunidade católica começa a semana de celebração à Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, neste domingo de Páscoa (05). Considerada a terceira maior festa religiosa do país em número de participantes, só ficando atrás da Festa da Padroeira do Brasil e do Círio de Nazaré, a Festa da Penha completa 444 anos e se inicia com a tradicional missa de abertura do Oitavário, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, às 14h30.  A família e a paz voltam a ser o centro de reflexão da Arquidiocese de Vitória, com o tema "Maria, mãe da família santuário da paz".
Festa da Padroeira do ES começa neste domingo em Vila Velha
A mensagem da Festa da Penha visa reforçar a ideia de que é possível construir um mundo pacífico e harmonioso. De acordo com o Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vivela, o processo começa na própria família, que é o lugar sagrado para o início da vivência da paz. A mensagem é direcionada, sobretudo, aos capixabas que convivem com as inúmeras ocorrências de violência. O Espírito Santo figura em segundo lugar no ranking de assassinatos de mulheres e de jovens; e registra frequentes casos de crimes entre parentes, como lembra o Arcebispo de Vitória. 
"Estamos em um Estado muito violento e em um país que cresce também na violência. Então, mais do que nunca a Igreja se vê convocada a abrir seu coração e sua voz em favor da paz e isso, começa na família. É em casa que podemos começar a trabalhar a paz. Marido e mulher saber se respeitar e se valorizar. Pais e filhos. A família ser o santuário de paz. Isso para nós é um ponto sempre importante", afirmou.
Os números da Festa da Penha impressionam: é uma das celebrações marianas mais antigas do país. Em nove dias de celebração, a expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas participem de algum momento do evento. A Festa da Penha também é a maior festa religiosa do país em número de romarias, com 10 previstas e 36 missas celebradas. A primeira será realizada neste domingo, a Romaria dos Cavalheiros, saindo do bairro de Cobilândia, em Vila Velha, às 8h30. No próximo sábado (11), acontecerá a tradicional Romaria dos Homens; e no domingo (12), a Romaria das Mulheres. 
Em 444 anos de festa ainda há espaço para inovações. Além de manifestar a sua fé, os participantes também vão praticar a solidariedade. Pela primeira vez, os romeiros serão convidados a levar alimentos não perecíveis. O material será recolhido e distribuídos pela família Vicentina aos mais necessitados, segundo o guardião do Convento da Penha, Frei Valdecir Schawambach.
"A Igreja Católica já ajuda mais de 20 mil pessoas por dia. A Festa da Penha, lançando mão do grande número de romeiros e de pessoas que vem homenagear a Padroeira do Espírito Santo, quer também ser um pequeno gesto concreto de solidariedade para os mais necessitados", explicou.
As doações poderão ser entregues nos postos de recolhimento, localizados na Prainha e no Campinho do Convento da Penha. Sobre as manifestações políticas previstas para acontecerem no próximo dia 12, data que coincide com a Romaria das Mulheres, Dom Luiz Mancilha Vilela pede para que os fiéis católicos não misturem fé com a política, mas disse respeitar os protestos que, segundo ele, são essenciais para a manutenção da democracia.

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