Ferrovia Vitória-Rio vai interligar Grande Vitória aos portos do litoral sul capixaba

Nos próximos meses, Rio de Janeiro e Espírito Santo vão se debruçar nos estudos do modelo de concessão do Eixo Ferroviário 118 (EF-118), que vai ligar Vitória à capital fluminense. A autorização para o início dos trabalhos foi dada pelo Ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues nesta sexta-feira (03), durante uma audiência pública sobre o projeto da ferrovia, realizado no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Reta da Penha. A previsão é que a licitação para as obras aconteça no primeiro trimestre de 2016.

Esta foi a primeira de uma série de quatro audiências públicas que vão discutir o projeto apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de colher sugestões das comunidades impactadas pela ferrovia. As próximas cidades a receberem o ciclo de discussões são Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Brasília. Após as audiências, caso necessário, os Estados realizarão a adequação dos estudos e projetos. Assim que o modelo de concessão estiver definido, o próximo passo é desenvolver os estudos econômicos-financeiro e encaminhar os documentos para aprovação no Tribunal de Contas da União.

O Eixo Vitória-Rio é o primeiro projeto ferrovias apresentado após o anúncio do Programa de Investimentos e Logística (PIL) pela presidente Dilma Rousseff no dia 9 de junho, segundo lembrou o ministro.

"Concessões em ferrovia é o primeiro. É o que mais está adiantado. Eu agradeci os governos do Espírito Santo e Rio de Janeiro porque já está adiantado. Hoje vim aqui abrir a primeira audiência pública. Não tenho dúvidas que é o maior pacote que devemos realizar", afirmou à Rádio CBN Vitória.

O projeto do ramal ferroviário EF-118 vai ligar duas grandes ferrovias: a Vitória - Minas e a MRS Logística, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Os 577 quilômetros de ferrovia vão interligar também os principais portos da região, principalmente os dois mais modernos que estão sendo construídos no país: o Porto Central, em Presidente Kennedy e o Porto Açu, localizado na cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Ao final, a ferrovia passará por 11 áreas portuárias. O projeto aproveita ainda o traçado da Ferrovia Litorânea Sul, que vai de Vitória a Anchieta, feito pela Vale do Rio Doce.

O investimento previsto inicialmente é de R$ 7,8 bilhões e a expectativa de realização das obras, entre início e término, é de cinco anos. O estudo de engenharia já foi realizado e agora é necessário realizar a modelagem econômica-financeira. Apenas ao final dessa etapa, será feito o edital de licitação, prevista para o primeiro trimestre de 2016.

O senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) destacou que, ao longo do trecho ferroviário, serão construídos ramais para ligar a estrada à região Sul do estado. “Entre 2025 e 2030 vencem os contratos de concessão da malha ferroviária no Brasil. Em contrapartida, vamos pedir o investimento nela, como na EF 118”, falou.

Para o governador Paulo Hartung (PMDB-ES), o entorno da ferrovia deve ganhar importância econômica. “É importante que o projeto seja aperfeiçoado e, que ao mesmo tempo, a gente mobilize parcerias privadas para incitar interesses em torno da ferrovia. Isso é bom para, quando vier o processo licitatório, você já tenha grupos provados importantes para poder participar desse leilão”, explicou.