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CASO ALEXANDRE MARTINS

Ferreira é condenado a 23 anos de prisão por mandar matar o juiz Alexandre

A sentença foi proferida pelo juiz Marcelo Soares Cunha à 0h20 desta segunda-feira

Publicado em 31 de Agosto de 2015 às 13:14

Publicado em 

31 ago 2015 às 13:14
O coronel aposentado da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira foi condenado a 23 anos de prisão por ser o mandante do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido em 2003, em Vila Velha, Espírito Santo.
A sentença foi proferida pelo juiz Marcelo Soares Cunha à 0h20 desta segunda-feira (31), no anfiteatro da Universidade de Vila Velha. O ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, foi absolvido pelo juri popular de todas as acusações. O julgamento durou sete dias. Ferreira vai poder recorrer do crime em liberdade. Ele foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio e mais quatro anos por formação de quadrilha. A condenação se deu por quatro votos contra três dos jurados.
Flash 01 - Leandro Nossa - Resultado do Julgamento - 31-08-15
Ao saber da absolvição, Calu não conteve a emoção e precisou sentar na cadeira em frente ao magistrado. “Reverter 12 anos em sete dias é difícil. Esse crime, nós não cometemos. Não estou completamente satisfeito por causa da condenação do Ferreira. Vivia em uma prisão sem grades. Agora eu quero descansar. O Estado já sabe a responsabilidade que tem comigo por tudo que sofri nesses anos. Meus advogados estão disponíveis para o Ferreira”, disse.
Sonora Calu - 7.46s - 31-08-15
O advogado Leonardo Gagno, que defendeu Calu, acredita na inocência de Ferreira."Nossa intenção era provar que a história que envolvia o Calu era mentirosa. Acho que o Ferreira é inocente, mas não vou falar mais para não misturar as coisas", comentou.
Sonora Advogado do Calu - 1.33s - 31-08-15
Ferreira foi condenado pelo crime de homicídio, por mandar terceiros matarem o juiz Alexandre Martins, e por formação de quadrilha.
Sonora Coronel Ferreira - 1.47s - 31-08-15
O advogado de Ferreira, Francisco de Oliveira, afirmou que vai recorrer da condenação do policial aposentado.
Recurso
O Ministério Público informou que ainda vai analisar se recorrer da absolvição de Calu. O promotor João Grimaldi avaliou o júri positivamente. Segundo ele a população deve respeitar o resultado. O Ministério Público tem cinco dias para recorrer da decisão.

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