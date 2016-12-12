O Tribunal de Contas do Estado (TCES) lançou, na tarde desta segunda-feira (12), uma ferramenta de transparência que mostra informações fiscais e econômicas dos municípios capixabas. O Cidades – Controle Social já está no ar e permite que a sociedade acesse a base de dados do tribunal. Com o Cidades, a população pode ter acesso à evolução das despesas e receitas municipais, verificar indicadores de saúde, de educação e de pessoal, fazer comparações e visualizar rankings com os dados disponíveis na plataforma digital.

Durante a apresentação do Cidades – Controle Social, o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Lubiana Zanotti, pediu aos prefeitos e futuros prefeitos que se dediquem para passar informações das contas públicas municipais ao TCES.

Your browser does not support the audio element. Ferramenta na internet detalha vida financeira dos municípios

“Tenham muito cuidado com a qualidade dessa informação. Exijam de suas equipes, do controle interno, do contador, do procurador que mantenham o sistema de controle, de pagamento, de previdência em dia porque essas informações não são do município, elas são da sociedade. Assim que chegam aqui, elas são disponibilizadas para a população”, recomendou.

O Cidades – Controle Social tem funcionalidades que já estão disponíveis e outras que só serão liberadas em 2017. Entre as funções que já podem ser utilizadas estão o Cadastro de Unidades Gestoras, como secretarias e autarquias, a prestação de contas bimestral e a prestação de contas anual.

A plataforma também fará o chamado controle de consistência. Com isso, o próprio sistema vai fazer a checagem prévia das informações repassadas pelos municípios ao TCES. Assim, segundo Rodrigo Lubiana, será possível evitar erros formais nas prestações de contas.

O Cidades – Controle Social foi lançado no auditório do Tribunal de Contas com a participação do governador Paulo Hartung (PMDB), de conselheiros da Corte, prefeitos e futuros prefeitos, servidores e autoridades públicas.