O Tribunal de Contas do Estado (TCES) lançou, na tarde desta segunda-feira (12), uma ferramenta de transparência que mostra informações fiscais e econômicas dos municípios capixabas. O Cidades – Controle Social já está no ar e permite que a sociedade acesse a base de dados do tribunal. Com o Cidades, a população pode ter acesso à evolução das despesas e receitas municipais, verificar indicadores de saúde, de educação e de pessoal, fazer comparações e visualizar rankings com os dados disponíveis na plataforma digital.
Durante a apresentação do Cidades – Controle Social, o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Lubiana Zanotti, pediu aos prefeitos e futuros prefeitos que se dediquem para passar informações das contas públicas municipais ao TCES.
Ferramenta na internet detalha vida financeira dos municípios
“Tenham muito cuidado com a qualidade dessa informação. Exijam de suas equipes, do controle interno, do contador, do procurador que mantenham o sistema de controle, de pagamento, de previdência em dia porque essas informações não são do município, elas são da sociedade. Assim que chegam aqui, elas são disponibilizadas para a população”, recomendou.
O Cidades – Controle Social tem funcionalidades que já estão disponíveis e outras que só serão liberadas em 2017. Entre as funções que já podem ser utilizadas estão o Cadastro de Unidades Gestoras, como secretarias e autarquias, a prestação de contas bimestral e a prestação de contas anual.
A plataforma também fará o chamado controle de consistência. Com isso, o próprio sistema vai fazer a checagem prévia das informações repassadas pelos municípios ao TCES. Assim, segundo Rodrigo Lubiana, será possível evitar erros formais nas prestações de contas.
O Cidades – Controle Social foi lançado no auditório do Tribunal de Contas com a participação do governador Paulo Hartung (PMDB), de conselheiros da Corte, prefeitos e futuros prefeitos, servidores e autoridades públicas.
A ferramenta está disponível no endereço www.controlesocial.tce.es.gov.br e pode ser utilizada por qualquer pessoa, sem a necessidade de cadastro.