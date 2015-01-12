Durante o verão, o aumento do fluxo de automóveis nas estradas torna o ambiente propício para a ação de assaltantes. Embora o número de crimes como assaltos e arrastões não seja elevado nas rodovias que cortam o Espírito Santo, como o observado em estados como São Paulo, com seus longos congestionamentos nessa época do ano, a inspetora Carolina André, da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), afirma que há registros desse tipo de ação no Estado.

Your browser does not support the audio element. Férias: cuidados para evitar assaltos nas estradas

"Existem ocorrências dessas situações, mas elas não acontecem constantemente. Algumas vezes, tivemos registros de assaltos quando o trânsito estava completamente parado. A polícia, nesses casos, está sempre presente fazendo o policiamento com viaturas carros e viaturas motocicletas, mas o motorista sempre deve ficar atento às situações. Sempre que tiver alguma situação atípica, deve acionar a PRF pelo número 191", afirmou.

Carolina André destaca que o motorista deve dirigir com cautela para também evitar assaltos. "Manter sempre as portas travadas, evitar parar em locais isolados. Sempre que o motorista precisar parar, que escolha postos de combustível e os postos de polícia, a gente está ali para ajudar. Agora, em caso de congestionamento, quem puder deve manter os vidros fechados. O melhor é evitar descer dos veículos", pontuou.

Outra medida importante para evitar esses crimes na estrada, é o planejamento prévio da viagem. O período da noite e madrugada torna a viagem perigosa não apenas pelo risco de acidentes, provocados por sonolência ou cansaço, mas também por ser um momento propício para crimes por causa da escuridão, segundo a inspetora. "Em relação a assaltos, pode ser mais perigoso se ele precisa parar no acostamento ou às margens da rodovia. O motorista precisa analisar qual é o melhor horário para viajar, o melhor trajeto, tudo isso deve fazer parte do planejamento da viagem", explicou.