Feriado de Semana Santa movimenta turismo no ES

Mario Nascimento e Mariela Castro, casal de turistas visitando Vitória Crédito: Edson Chagas

O setor hoteleiro do Espírito Santo aguarda uma Páscoa com aumento de cerca de 15% do faturamento dos hotéis e pousadas do Estado em relação ao mesmo feriado do ano passado. Em alguns locais, como o Litoral Sul e a Região Serrana, as reservas já chegam próximo de 90% das acomodações ofertadas pelos estabelecimentos.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH) no Espírito Santo, Gustavo Aride, os empresários do setor da hotelaria ficaram um pouco mais otimistas com o aumento da taxa de ocupação durante o mês de janeiro no Estado. Para a Páscoa, a projeção é de aumento de receita. “A expectativa é que a gente tenha de 10% a 15% de crescimento na receita, não em função do valor da diária média, mas por conta da ocupação. Com o aumento da ocupação, aumenta a receita", explicou Aride.

O secretário estadual de Turismo, Nerleo Caus, também aposta em uma procura maior de turistas pelos hotéis e pousadas capixabas. De acordo com o secretário, a tendência é que a taxa de ocupação em Vitória seja significativa no próximo feriado. “Na Capital, a gente tem um apontamento que nos leva de 70% a 80% de ocupação. A tendência aponta nesse sentido.”

O presidente da ABIH no Espírito Santo, Gustavo Aride, avalia que a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, não interfere mais no fluxo turístico do estado.