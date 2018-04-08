Feriado da Festa da Penha: veja o que funciona nesta segunda-feira

Fiéis tomam o campinho do Convento no início da Festa da Penha 2018 Crédito: Fernando Madeira

Esta segunda-feira (08) é marcada pelo Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A comemoração acontece em data móvel, sempre realizada oito dias após o Domingo de Páscoa. Diversas cidades do Estado lembram a padroeira com feriado ou ponto facultativo. Confira abaixo o esquema para os ônibus do Transcol, o que funciona, o que fecha e o plantão de alguns serviços públicos:

COMÉRCIO E SHOPPINGS:

Em comunicado, a Fecomércio explica que, de acordo com a 21ª Convenção Coletiva de Trabalho, o comércio está autorizado a funcionar no feriado de Nossa Senhora da Penha - 9 de abril. O mesmo comunicado explica que o funcionamento de shoppings, comércio lojista e de gêneros alimentícios é permitido.

PREFEITURAS DA GRANDE VITÓRIA:

VITÓRIA

Nesta segunda-feira (9), Dia de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira do Espírito Santo, é feriado municipal em Vitória. Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Em caso de chuva, a Defesa Civil realiza atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

VILA VELHA

Cidade que abriga a Festa da Penha, Vila Velha tem alterações no trânsito no entorno do Parque da Prainha e Convento. Moradores e romeiros devem ficar atentos nesta segunda-feira à Romaria dos Ciclistas. A concentração está marcada para às 07h, na Praça de Cobilândia. De lá o trajeto segue pela Av. João Francisco Gonçalves, Av. Carlos Lindenberg, Av. Jerônimo Monteiro, Av. Champagnat, Rua Antônio Ataíde e Prainha.

Às 16h acontece o ponto alto da programação religiosa: a missa de encerramento será realizada no Parque da Prainha.

CARIACICA

Em Cariacica, a padroeira do Espírito Santo é festejada de uma forma diferente: o Carnaval do Congo de Máscaras, que acontece nesta segunda, no campo do América, em Roda D’Água. A programação começa com as homenagens religiosas, incluindo procissão e missa a partir das 9h. Após o meio-dia, iniciam as apresentações das bandas de congo de Cariacica e dos grupos convidados de outras cidades. A festa segue até às 18h.

Como chegar:

– De ônibus: vá para o Terminal de Itacibá e lá pegue o ônibus 753. Desça no ponto final próximo ao Campo do América, em Roda d’Água

– De carro: pela BR 262, sentido Viana, entre à direita no Posto Sete Belo e siga em direção ao bairro Industrial pela Avenida Mochuara até o bairro de Novo Brasil. Lá, pegue a estrada para Roda D’Água.

SERRA

Nesta segunda, a Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo. Serviços essenciais vão funcionar: por exemplo, os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) vão abrir normalmente com plantão 24 horas, assim como a coleta de lixo está mantida. Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.

VIANA

Em função do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá expediente administrativo na Prefeitura, como previsto no calendário municipal. Serão mantidos os serviços essenciais, como o Plantão da Defesa Civil - 24 horas pelo telefone (27) 9 9860-4360 - e o Pronto Atendimento em Arlindo Villaschi, por exemplo. A coleta de lixo não será realizada no feriado, mas volta ao normal na terça-feira (10). Também não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal.

AGÊNCIAS DE EMPREGO DO SINE:

Por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá atendimento nesta segunda-feira (09) nas agências de Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica – que retornam com o expediente na terça-feira (10). As demais agências funcionarão normalmente na segunda (09).

FAÇA FÁCIL CARIACICA:

Em razão do feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha, instituído pela Lei municipal nº 317/1967, não haverá expediente no Faça Fácil Cariacica nesta segunda-feira (09). A unidade atenderá a partir de terça (10).

DELEGACIAS:

O atendimento em algumas unidades da Polícia Civil será diferenciado durante o feriado de Nossa Senhora da Penha. Na Região Metropolitana, as cinco Delegacias Regionais – localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari – funcionarão 24 horas, em regime de escala.

SAÚDE PÚBLICA:

** Não funciona nesta segunda-feira (09):

- Centros Regionais de Especialidades (CREs) em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

- Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), Vila Velha.

- Farmácias Cidadãs Estaduais de Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.

- Hemoes - Unidade de coleta da Serra

** Serviços que funcionam na segunda-feira (09)

- Centros Regionais de Especialidades (CREs) de Colatina e São Mateus.

- Farmácias Cidadãs Estaduais da Serra, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Nova Venécia.

- Unidades do Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes) normalmente.

** Serviços que não param:

- Samu 192: é um serviço de urgência e emergência móvel e pode ser acionado pelo telefone 192.

- Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen): a população em geral pode ligar para o número 0800-283-9904 para receber orientações de como proceder. A ligação é gratuita.

- Prontos-socorros dos hospitais estaduais são referência no atendimento de urgência e emergência, portanto, funcionam 24 horas por dia.

ÔNIBUS DO SISTEMA TRANSCOL:

Nesta segunda-feira (09), 69 linhas vão operar com quadro horário de dias úteis. Além disso, 47 linhas vão operar com quadro horário de sábado. As demais linhas circularão com quadro horário de domingo / feriado.

** Linhas que circularão com quadro horário de dias úteis:

518 – Terminal de Carapina / Terminal Ibes via Serafim Derenzi

535 – T. Carapina/ T. Campo Gran via T. Jardim América via Serafim Derenzi

540 – Terminal de Carapina / Terminal de Campo Grande via Contorno

577 – Porto de Caricaica / T. Carapina, veia BR 101 - Contorno

583 – Nova Rosa da Penha / Terminal de Carapina

587 – Porto de Santa/ T. Carapina – Via Flexal II/ Rod. Contorno

594 – Vila Merlo / Terminal de Carapina

595 – A. F. Borges / Terminal de Carapina

596 – Cariacica/ T. Carapina via Rod. José Sette

598 – Vila Progresso/ T. Carapina via Nova Esperança

599 – Santo Antônio/ T. Carapina via Campo Verde

607 – Glória /Terminal do Ibes

672 – Trevo de Setiba / T. Itaparica

702 – Vila Merlo / T. Itacibá

800 – Terminal de Laranjeiras / Bairro de Fátima

802 – Divinópolis/ T. Laranjeiras

803 – Pitanga / T. Laranjeiras, via Barcelona

804 – Centro Industrial/ T. Laranjeiras

805 – Feu Rosa/ T. Laranjeiras

806 – T. Jacaraípe/ Nova Almeida

807 – Barcelona/ T. Laranjeiras

809 – Eldorado/ T. Laranjeiras

810 – São Francisco / T. Jacaraípe, via Avenida São Lucas

811 – Serra Dourada III/ T. Laranjeiras

813 – Serra Dourada I/ T. Laranjeiras

814 – Cascata / T. Laranjeiras, via Cascata II

816 – Parque Residencial Tubarão/ T. Laranjeiras

818 – Enseada de Jacaraípe / T. Jacaraípe, via Avenida Guarani

819 – T. Carapina/ Central Carapina

821 – José de Anchieta/ T. Carapina

823 – T, Jacaraípe / Capivari, via Jardim Juará

824 – T. Laranjeiras/Nova Carapina (Circular B)

825 – T. Laranjeiras/Nova Carapina (Circular A)

826 – Jardim Carapina/ T. Carapina

827 – Vista da Serra/ T. Carapina

828 – São Marcos/ T. Laranjeiras

829 – Planalto Serrano/ T. Carapina

830 – Chácara Parreiral/ T. Laranjeiras

832 – Vila Nova Colares/ T. Laranjeiras

833 – Barro Branco/ T. Laranjeiras

834 – Jardim Bela Vista/ T. Laranjeiras via Centro Serra

843 – T. Laranjeiras/ T. Carapina, via Jardim Tropical

844 – T. Carapina / Carapina, via André Carloni

845 – Costa Bela/ T. Jacaraípe

847 – Cidade Continental / T. Carapina, via Arcelor Mittal

848 – Balneário de Carapebus/ T. Carapina

849 – Laranjeiras II (Circular)/ T. Laranjeiras

851 – Serra/ Jardim Camburi

853 – Res. Centro da Serra / T. Laranjeiras via Jardim Guanabara

854 – Praia Grande/ T. Jacaraípe

855 – Planalto Serrano/ T. Carapina

856 – T. Laranjeiras / cidade Pomar, via Porto Canoa - Circular

858 – Novo Porto Canoa / T. Laranjeiras, via Serra Dourada II

859 – Colina da Serra / T. Laranjeiras, via Centro da Serra

860 – T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Rodovia Paulo P. Gomes

864 – T. Laranjeiras / CDP Serra

865 – Santo Antônio/ T. Laranjeiras

866 – Planalto Serrano/ T. Laranjeiras

875 – T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro

877 – Taquara I/ T. Laranjeiras

878 – T. Laranjeiras/ Colina de Laranjeiras

880 – Planalto Serrano/ T. Jacaraípe via Vista da Serra

881 – T. Laranjeiras / Civit II, Circular

883 – Praia da Carapebus / T. Laranjeiras, via Cidade Continental / Laranjeiras

884 – Bicanga / T. Laranjeiras, via B. de Carapebus / Oceania / Laranjeiras

886 – T. Jacaraípe / Bairro Direção, via Av. São Pedro

896 – Santiago/ T. Laranjeiras via BR 101

904 – Casa de Custódia/ T. C. Grande

** Linhas que circularão com quadro horário de sábado:

500 – Terminal Vila Velha / Terminal Itacibá

504 – Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá

505 – Terminal Itacibá / Terminal Laranjeiras

507 – Terminal Laranjeiras / Terminal Ibes

509 – T. Carapina/ T. Campo Grande

512 – T. Carapina/ T. Itacibá

515 – Terminal Laranjeiras / Terminal Campo Grande

517 – T. Laranjeira/ Rodoviária

523 – Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América

527 – T. Carapina/ T. J. América

528 – T. Laranjeiras/ Shopping Vitória

534 – Serra / T. Campo Grande - Expresso

542 – T. Jacaraípe/ Shopping Vitória

543 – T. Jacaraípe/ T. itacibá

559 – T. Laranjeiras/ T. São Torquato

572 – T. Laranjeiras/ T. S. Torquato

573 – T. Carapina/ T. S. Torquato

581 – Bela Vista / Terminal Itaparica

582 – Padre Gabriel/ T. Itaparica

585 – Jardim Botânico/ T. Itaparica

588 – T. Campo Grande / T. Itaparica, via Itapemirim / Vale Encantado

591 – Serra / Terminal Campo Grande

593 – Vista Linda/ T. Itaparica

603 – T. Itaparica / T, Ibes, via Colorado

611 – T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes (circular)

661 – T. Itaparica / Praça Vila Velha - Circular

728 – Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande

741 – Bandeirantes/ T.J. América

742 – T. Campo Grande / T. S.Torquato, via Exp. Garcia / T. Jardim América

796 - Munguba / Terminal Campo Grande, via Cloacas / Moendas

801 – Terminal Laranjeiras / Terminal Carapina

808 – T. Laranjeiras / Mata da Serra, via Maringá

812 – Serra Dourada II / Terminal Laranjeiras

817 – Praia de Carapebus / Terminal Carapina

820 – T. Jacaraípe/ Terminal Carapina

831 – Bicanga / Terminal Carapina

846 – Feu Rosa / Terminal Laranjeiras (circular)

857 – Laranjeiras Velha / Terminal Laranjeiras

863 – Residencial Jacaraípe / Terminal Jacaraípe

882 – T. Jacaraípe / T. Carapina, via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania

903 – Piapitangui/ T.C. Grande

907 – Nova Bethânia/ T.C.Grande

912 – Marcílio de Noronha / Terminal Campo Grande

913 – Bairro Industrial / Terminal Campo Grande

920 – Santa Rita / T. Campo Grande, via Santa Clara / Viana

923 – Nova Bethânia / T. Campo Grande, via Vila Bethânia