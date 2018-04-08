Feriado da Festa da Penha: veja o que funciona nesta segunda-feira

Esta segunda-feira (08) é marcada pelo Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A comemoração acontece em data móvel, sempre realizada oito dias após o Domingo de Páscoa. Diversas cidades do Estado lembram a padroeira com feriado ou ponto facultativo. Confira abaixo o esquema para os ônibus do Transcol, o que funciona, o que fecha e o plantão de alguns serviços públicos:
COMÉRCIO E SHOPPINGS:
Em comunicado, a Fecomércio explica que, de acordo com a 21ª Convenção Coletiva de Trabalho, o comércio está autorizado a funcionar no feriado de Nossa Senhora da Penha - 9 de abril. O mesmo comunicado explica que o funcionamento de shoppings, comércio lojista e de gêneros alimentícios é permitido.
PREFEITURAS DA GRANDE VITÓRIA:
VITÓRIA
Nesta segunda-feira (9), Dia de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira do Espírito Santo, é feriado municipal em Vitória. Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Em caso de chuva, a Defesa Civil realiza atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.
VILA VELHA
Cidade que abriga a Festa da Penha, Vila Velha tem alterações no trânsito no entorno do Parque da Prainha e Convento. Moradores e romeiros devem ficar atentos nesta segunda-feira à Romaria dos Ciclistas. A concentração está marcada para às 07h, na Praça de Cobilândia. De lá o trajeto segue pela Av. João Francisco Gonçalves, Av. Carlos Lindenberg, Av. Jerônimo Monteiro, Av. Champagnat, Rua Antônio Ataíde e Prainha.
Às 16h acontece o ponto alto da programação religiosa: a missa de encerramento será realizada no Parque da Prainha.
CARIACICA
Em Cariacica, a padroeira do Espírito Santo é festejada de uma forma diferente: o Carnaval do Congo de Máscaras, que acontece nesta segunda, no campo do América, em Roda D’Água. A programação começa com as homenagens religiosas, incluindo procissão e missa a partir das 9h. Após o meio-dia, iniciam as apresentações das bandas de congo de Cariacica e dos grupos convidados de outras cidades. A festa segue até às 18h.
Como chegar:
– De ônibus: vá para o Terminal de Itacibá e lá pegue o ônibus 753. Desça no ponto final próximo ao Campo do América, em Roda d’Água
– De carro: pela BR 262, sentido Viana, entre à direita no Posto Sete Belo e siga em direção ao bairro Industrial pela Avenida Mochuara até o bairro de Novo Brasil. Lá, pegue a estrada para Roda D’Água.
SERRA
Nesta segunda, a Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo. Serviços essenciais vão funcionar: por exemplo, os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) vão abrir normalmente com plantão 24 horas, assim como a coleta de lixo está mantida. Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.
VIANA
Em função do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá expediente administrativo na Prefeitura, como previsto no calendário municipal. Serão mantidos os serviços essenciais, como o Plantão da Defesa Civil - 24 horas pelo telefone (27) 9 9860-4360 - e o Pronto Atendimento em Arlindo Villaschi, por exemplo. A coleta de lixo não será realizada no feriado, mas volta ao normal na terça-feira (10). Também não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal.
AGÊNCIAS DE EMPREGO DO SINE:
Por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá atendimento nesta segunda-feira (09) nas agências de Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica – que retornam com o expediente na terça-feira (10). As demais agências funcionarão normalmente na segunda (09).
FAÇA FÁCIL CARIACICA:
Em razão do feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha, instituído pela Lei municipal nº 317/1967, não haverá expediente no Faça Fácil Cariacica nesta segunda-feira (09). A unidade atenderá a partir de terça (10).
DELEGACIAS:
O atendimento em algumas unidades da Polícia Civil será diferenciado durante o feriado de Nossa Senhora da Penha. Na Região Metropolitana, as cinco Delegacias Regionais – localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari – funcionarão 24 horas, em regime de escala.
SAÚDE PÚBLICA:
** Não funciona nesta segunda-feira (09):
- Centros Regionais de Especialidades (CREs) em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.
- Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), Vila Velha.
- Farmácias Cidadãs Estaduais de Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.
- Hemoes - Unidade de coleta da Serra
** Serviços que funcionam na segunda-feira (09)
- Centros Regionais de Especialidades (CREs) de Colatina e São Mateus.
- Farmácias Cidadãs Estaduais da Serra, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Nova Venécia.
- Unidades do Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes) normalmente.
** Serviços que não param:
- Samu 192: é um serviço de urgência e emergência móvel e pode ser acionado pelo telefone 192.
- Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen): a população em geral pode ligar para o número 0800-283-9904 para receber orientações de como proceder. A ligação é gratuita.
- Prontos-socorros dos hospitais estaduais são referência no atendimento de urgência e emergência, portanto, funcionam 24 horas por dia.
ÔNIBUS DO SISTEMA TRANSCOL:
Nesta segunda-feira (09), 69 linhas vão operar com quadro horário de dias úteis. Além disso, 47 linhas vão operar com quadro horário de sábado. As demais linhas circularão com quadro horário de domingo / feriado.
** Linhas que circularão com quadro horário de dias úteis:
518 – Terminal de Carapina / Terminal Ibes via Serafim Derenzi
535 – T. Carapina/ T. Campo Gran via T. Jardim América via Serafim Derenzi
540 – Terminal de Carapina / Terminal de Campo Grande via Contorno
577 – Porto de Caricaica / T. Carapina, veia BR 101 - Contorno
583 – Nova Rosa da Penha / Terminal de Carapina
587 – Porto de Santa/ T. Carapina – Via Flexal II/ Rod. Contorno
594 – Vila Merlo / Terminal de Carapina
595 – A. F. Borges / Terminal de Carapina
596 – Cariacica/ T. Carapina via Rod. José Sette
598 – Vila Progresso/ T. Carapina via Nova Esperança
599 – Santo Antônio/ T. Carapina via Campo Verde
607 – Glória /Terminal do Ibes
672 – Trevo de Setiba / T. Itaparica
702 – Vila Merlo / T. Itacibá
800 – Terminal de Laranjeiras / Bairro de Fátima
802 – Divinópolis/ T. Laranjeiras
803 – Pitanga / T. Laranjeiras, via Barcelona
804 – Centro Industrial/ T. Laranjeiras
805 – Feu Rosa/ T. Laranjeiras
806 – T. Jacaraípe/ Nova Almeida
807 – Barcelona/ T. Laranjeiras
809 – Eldorado/ T. Laranjeiras
810 – São Francisco / T. Jacaraípe, via Avenida São Lucas
811 – Serra Dourada III/ T. Laranjeiras
813 – Serra Dourada I/ T. Laranjeiras
814 – Cascata / T. Laranjeiras, via Cascata II
816 – Parque Residencial Tubarão/ T. Laranjeiras
818 – Enseada de Jacaraípe / T. Jacaraípe, via Avenida Guarani
819 – T. Carapina/ Central Carapina
821 – José de Anchieta/ T. Carapina
823 – T, Jacaraípe / Capivari, via Jardim Juará
824 – T. Laranjeiras/Nova Carapina (Circular B)
825 – T. Laranjeiras/Nova Carapina (Circular A)
826 – Jardim Carapina/ T. Carapina
827 – Vista da Serra/ T. Carapina
828 – São Marcos/ T. Laranjeiras
829 – Planalto Serrano/ T. Carapina
830 – Chácara Parreiral/ T. Laranjeiras
832 – Vila Nova Colares/ T. Laranjeiras
833 – Barro Branco/ T. Laranjeiras
834 – Jardim Bela Vista/ T. Laranjeiras via Centro Serra
843 – T. Laranjeiras/ T. Carapina, via Jardim Tropical
844 – T. Carapina / Carapina, via André Carloni
845 – Costa Bela/ T. Jacaraípe
847 – Cidade Continental / T. Carapina, via Arcelor Mittal
848 – Balneário de Carapebus/ T. Carapina
849 – Laranjeiras II (Circular)/ T. Laranjeiras
851 – Serra/ Jardim Camburi
853 – Res. Centro da Serra / T. Laranjeiras via Jardim Guanabara
854 – Praia Grande/ T. Jacaraípe
855 – Planalto Serrano/ T. Carapina
856 – T. Laranjeiras / cidade Pomar, via Porto Canoa - Circular
858 – Novo Porto Canoa / T. Laranjeiras, via Serra Dourada II
859 – Colina da Serra / T. Laranjeiras, via Centro da Serra
860 – T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Rodovia Paulo P. Gomes
864 – T. Laranjeiras / CDP Serra
865 – Santo Antônio/ T. Laranjeiras
866 – Planalto Serrano/ T. Laranjeiras
875 – T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
877 – Taquara I/ T. Laranjeiras
878 – T. Laranjeiras/ Colina de Laranjeiras
880 – Planalto Serrano/ T. Jacaraípe via Vista da Serra
881 – T. Laranjeiras / Civit II, Circular
883 – Praia da Carapebus / T. Laranjeiras, via Cidade Continental / Laranjeiras
884 – Bicanga / T. Laranjeiras, via B. de Carapebus / Oceania / Laranjeiras
886 – T. Jacaraípe / Bairro Direção, via Av. São Pedro
896 – Santiago/ T. Laranjeiras via BR 101
904 – Casa de Custódia/ T. C. Grande
** Linhas que circularão com quadro horário de sábado:
500 – Terminal Vila Velha / Terminal Itacibá
504 – Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá
505 – Terminal Itacibá / Terminal Laranjeiras
507 – Terminal Laranjeiras / Terminal Ibes
509 – T. Carapina/ T. Campo Grande
512 – T. Carapina/ T. Itacibá
515 – Terminal Laranjeiras / Terminal Campo Grande
517 – T. Laranjeira/ Rodoviária
523 – Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América
527 – T. Carapina/ T. J. América
528 – T. Laranjeiras/ Shopping Vitória
534 – Serra / T. Campo Grande - Expresso
542 – T. Jacaraípe/ Shopping Vitória
543 – T. Jacaraípe/ T. itacibá
559 – T. Laranjeiras/ T. São Torquato
572 – T. Laranjeiras/ T. S. Torquato
573 – T. Carapina/ T. S. Torquato
581 – Bela Vista / Terminal Itaparica
582 – Padre Gabriel/ T. Itaparica
585 – Jardim Botânico/ T. Itaparica
588 – T. Campo Grande / T. Itaparica, via Itapemirim / Vale Encantado
591 – Serra / Terminal Campo Grande
593 – Vista Linda/ T. Itaparica
603 – T. Itaparica / T, Ibes, via Colorado
611 – T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes (circular)
661 – T. Itaparica / Praça Vila Velha - Circular
728 – Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande
741 – Bandeirantes/ T.J. América
742 – T. Campo Grande / T. S.Torquato, via Exp. Garcia / T. Jardim América
796 - Munguba / Terminal Campo Grande, via Cloacas / Moendas
801 – Terminal Laranjeiras / Terminal Carapina
808 – T. Laranjeiras / Mata da Serra, via Maringá
812 – Serra Dourada II / Terminal Laranjeiras
817 – Praia de Carapebus / Terminal Carapina
820 – T. Jacaraípe/ Terminal Carapina
831 – Bicanga / Terminal Carapina
846 – Feu Rosa / Terminal Laranjeiras (circular)
857 – Laranjeiras Velha / Terminal Laranjeiras
863 – Residencial Jacaraípe / Terminal Jacaraípe
882 – T. Jacaraípe / T. Carapina, via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania
903 – Piapitangui/ T.C. Grande
907 – Nova Bethânia/ T.C.Grande
912 – Marcílio de Noronha / Terminal Campo Grande
913 – Bairro Industrial / Terminal Campo Grande
920 – Santa Rita / T. Campo Grande, via Santa Clara / Viana
923 – Nova Bethânia / T. Campo Grande, via Vila Bethânia
fontes: FECOMÉRCIO, CETURB-GV, GOVERNO DO ESTADO, PREFEITURAS CITADAS