Feriadão teve, em média, pelo menos um acidente a cada duas horas

Em cinco dias de reforço na fiscalização das estradas federais no Espírito Santo, durante o período de feriadão da Proclamação da República, os policiais rodoviários federais registraram, em média, pelo menos um acidente a cada duas horas. A PRF divulgou estatísticas da operação na tarde desta quarta-feira (16): uma pessoa morreu e 75 ficaram feridas, em um total de 65 acidentes no Estado.

Não há comparativo com o mesmo período do ano anterior devido ao feriado em 2015 ter caído em um domingo. A PRF informou que mais de 2.500 veículos foram fiscalizados. Durante o reforço de fiscalização, entre as últimas sexta (11) e terça-feira (15), 1.135 motoristas fizeram o teste de bafômetro, sendo que 15 deles foram autuados por dirigir sob influência de álcool. Destes, quatro foram presos – isso porque o consumo deles foi acima de 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido.