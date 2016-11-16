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Feriadão teve, em média, pelo menos um acidente a cada duas horas

Levantamento é referente às rodovias federais, de acordo com estatísticas da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 16 de Novembro de 2016 às 17:24

Publicado em 

16 nov 2016 às 17:24
Em cinco dias de reforço na fiscalização das estradas federais no Espírito Santo, durante o período de feriadão da Proclamação da República, os policiais rodoviários federais registraram, em média, pelo menos um acidente a cada duas horas. A PRF divulgou estatísticas da operação na tarde desta quarta-feira (16): uma pessoa morreu e 75 ficaram feridas, em um total de 65 acidentes no Estado.
Feriadão teve, em média, pelo menos um acidente a cada duas horas
Não há comparativo com o mesmo período do ano anterior devido ao feriado em 2015 ter caído em um domingo. A PRF informou que mais de 2.500 veículos foram fiscalizados. Durante o reforço de fiscalização, entre as últimas sexta (11) e terça-feira (15), 1.135 motoristas fizeram o teste de bafômetro, sendo que 15 deles foram autuados por dirigir sob influência de álcool. Destes, quatro foram presos – isso porque o consumo deles foi acima de 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido.
Os dados da operação mostram ainda que 190 motoristas foram autuados por ultrapassagem proibida ou indevida.

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