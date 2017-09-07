Feriadão da Independência nas rodovias começa com morte no Estado

A Operação Independência realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que teve início na véspera do feriado prolongado, começou com o registro de uma morte nas estradas. Um ciclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser atropelado na BR 101, em Carapina, na Serra, no início da noite de quarta-feira (6). O acidente aconteceu na altura do km 265. Ele foi atingido por um caminhão.

Um grande fluxo de veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (7), de acordo com a PRF, principalmente nas saídas da BR 101 na Serra e em Viana – na ligação com a BR 262. Para o inspetor da PRF Macedo Miranda, o motorista que for pegar a estrada precisa ficar alerta principalmente nos trechos da BR 101 que não contam com mais de uma faixa de rolamento no mesmo sentido.

Your browser does not support the audio element. Feriadão de Independência nas rodovias começa com morte no Estado

“Também muito cuidado porque aí entra a mão dupla. Os pequenos trechos duplicados (trechos com mais de uma faixa de rolamento) que nós temos são trechos urbanos. Fora disso não é duplicado e a colisão frontal é um risco muito grande”, orienta.

Na BR 262, o motorista deve ficar atento às características da pista, com muitas curvas e abismos. Além disso, alguns trechos desta rodovia, que liga Cariacica a Belo Horizonte, podem apresentar riscos de desmoronamento de encostas. Durante a Operação Independência do Brasil a PRF vai utilizar recursos como o radar portátil, para inibir o excesso de velocidade e o etilômetro para coibir o uso de bebida alcoólica na direção de veículo automotor.