Feriadão com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Vitória

Institutos de meteorologia indicam tendência de tempo nublado e com possibilidade de chuva no feriadão de Independência do Brasil e aniversário de Vitória, nestas quinta (7) e sexta-feira (8). Antes disso, na terça-feira (5) há possibilidade de chuva rápida pela manhã na região metropolitana, de acordo com o Instituto capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Para quarta-feira (6), ainda segundo o Incaper, está prevista chuva rápida pela manhã no litoral Norte do Estado.

De acordo com o Instituto Climatempo, na quinta-feira, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia na Grande Vitória e com períodos de céu nublado. A quantidade de nuvens deve aumentar no período da noite. Para este mesmo dia, a mínima prevista é de 16ºC e máxima de 28ºC em Vitória. Ainda na quinta, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de um dia com céu parcialmente nublado, com mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.