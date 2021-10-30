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Reportagem Especial

Feminicídio: muito além da punição, é preciso mudança de postura da sociedade

De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) registrou 25 feminicídios no Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:01

Publicado em 

30 out 2021 às 11:01
Casos de feminicídio deste ano quase superam o número total de 2020 Crédito: Freepik
Feminicídio: muito além da punição é preciso mudança de postura da sociedade para mais respeito e tolerância
Leidiane, Raissa, Charlene, Ysaquiele e Carla. Cinco mulheres que não se conheciam, mas foram igualmente marcadas pela violência baseada na cultura do machismo, intolerância e sentimento de posse. Todas elas entraram para a triste e estarrecedora estatística das vítimas de feminicídio este ano no Estado.
Dessas, a história mais recente é a de Carla Valadares da Silva Souza, de 35 anos, que morava em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Para fugir das agressões do ex-marido, ela subiu na caçamba de uma Fiat Strada que passava em baixa velocidade e foi perseguida até a morte pelo agressor na última quinta-feira.
No trajeto, saltou do veículo e acabou atropelada por um outro carro dirigido pelo ex-companheiro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Infelizmente, essa tragédia não é a única.
Dados divulgados pelo governo do Estado apontam que o número de feminicídios registrados de janeiro a setembro deste ano corresponde a 96,1% dos casos contabilizados durante os 12 meses de 2020.
Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido em razão do gênero. Com base nesta característica, de janeiro e setembro deste ano, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) classificou 25 ocorrências.
No mesmo período do ano passado, foram 18. No entanto, entre janeiro e dezembro de 2020, 26 mulheres foram vítimas a partir dessa tipificação de crime.
Quando comparados os homicídios dolosos contra as mulheres, os indicadores mostram que 75 capixabas tiveram a vida interrompida no Estado em 2020. De janeiro a setembro deste ano foram registrados 53 assassinatos. No mesmo período do ano passado, 54.
Reportagem especial de Isaac Ribeiro

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