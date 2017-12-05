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Feirão para negociar dívidas e perdão de juros acontece em Vitória

Feirão Recupere seu Crédito começou nesta terça-feira e vai até sábado (9), no bairro Bento Ferreira, de 9h às 16h

Publicado em 05 de Dezembro de 2017 às 14:15

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

05 dez 2017 às 14:15
Feirão para negociar dívidas e até perdoar juros acontece em Vitória Crédito: Eduardo Dias
A pensionista Carmela Ferreira da Silva, de 74 anos, já estava perdendo noites de sono preocupada com uma dívida de R$ 5.400 em uma financeira. O alívio, no entanto, veio na manhã desta terça-feira, quando Carmela conseguiu negociar e o valor da conta caiu para R$ 1.800. A pensionista ainda terá o prazo de 18 meses para pagar as prestações e ficou feliz com o resultado negociação.
“Estou aliviada, melhorou muito pra mim. Gostei muito. A dívida estava me preocupando. Com esses parcelamento vai ficar muito mais tranquilo para pagar, ficou bom”, disse Carmela.
A pensionista Carmela Ferreira da Silva, de 74 anos, negociou dívidas no feirão em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Assim como aconteceu com Carmela, milhares de outros capixabas estão tendo a chance de negociar suas dívidas e ficar com o nome limpo no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Todas essas negociações estão acontecendo no Feirão Recupere seu Crédito, que foi montado na Arena Vitória (antigo Ginásio Álvares Cabral), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O feirão começou nesta terça-feira e vai até sábado, sempre de 9h às 16h.
Para ficar mais fácil negociar e quitar os débitos, diversas empresas estarão reunidas nesse espaço, como Caixa Econômica Federal, Banestes, Escelsa e Cesan. Em alguns casos, as empresas vão oferecer condições especiais de negociação, como perdão de juros e multas e descontos sobre o valor principal da dívida.
Na avaliação de Geraldo Calenzani, que é gerente operacional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as negociações das dívidas vão aquecer o mercado de vendas antes do natal. Os organizadores têm a expectativa de atender até 15 mil pessoas no feirão.
“A gente espera que isso dê uma movimentada no final de ano do comércio e aumente as vendas, comparando com o ano passado. A expectativa para esse ano é para que haja um crescimento de 4% (nas vendas)”, avaliou o Geraldo Calenzani.
A bancária Inês Freire não conseguiu negociar todas as dívidas que queria no feirão realizado em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Mas nem todo mundo ficou satisfeito com os resultados do feirão. O motorista João Souza, de 65 anos, reclamou dos descontos que teve na dívida da conta de luz e a bancária Inês Freire, de Vila Velha, criticou a falta de descontos na negociação da conta de água.
Para participar do feirão, os interessados precisam levar o CPF e também um documento original com foto, para que seja feita um cadastro e as dívidas sejam identificadas.

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