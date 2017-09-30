O sinal analógico de TV vai ser desligado na Grande Vitória no dia 25 de outubro. Quem ainda não tem uma televisão com um conversor digital embutido, pode ir ao Feirão Digital, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Durante o fim de semana, os consumidores vão poder aproveitar descontos de cerca de 30% em aparelhos como conversores, antenas e televisões.

Quem tem televisor de tubo vai precisar instalar um conversor e uma antena para poder receber o sinal digital em casa. As televisões de tela fina que não possuem conversores embutidos também precisam ser adaptadas. Se o telespectador verificar que aparece um “A” na tela com os dias que faltam para o sinal analógico ser desligado, será preciso fazer as adaptações.

Your browser does not support the audio element. Feirão oferece descontos em aparelhos para conversão de sinal digital

O consultor da ONG Seja Digital, que promove o feirão, Gustavo Ribas, destaca que é importante se adequar. “O sinal analógico vai ser desligado nos sete municípios da Grande Vitória no dia 25 de outubro. Quem não estiver preparado não vai ver TV mais, vai ver só chuvisco”, disse.

O aposentado Francisco Valim aproveitou o Feirão Digital para comprar um conversor com desconto. Ele comprou o aparelho para doar para uma família que não tem TV digital e ainda conseguiu uma condição vantajosa de compra com a vendedora. “O preço é bom. Eu negociei e ela fez um desconto. Eu briguei em cima desse preço e ela me deu outro desconto.”

Estão programados mais dois feirões nos fins de semana dos dias 7, 8, 14 e 15 de outubro. Os locais ainda não estão definidos, mas eles devem ocorrer em outros shoppings da Grande Vitória.