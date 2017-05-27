"Feirão do Imposto" alerta sobre carga tributária no ES

Imagine comprar um carro popular, vendido a R$ 44.900,00 no mercado, por R$ 32.956,60 – ou seja, R$ 11.943,40 mais barato? Esse cálculo representa uma simulação realizada neste sábado (27) durante o "Feirão do Imposto", na Praia de Camburi, em Vitória. O evento teve como objetivo mostrar ao consumidor o peso dos impostos nos produtos.

Neste ano, a ação teve como tema “Chega de Mão Grande”, em referência aos escândalos de corrupção no país e os seus efeitos sobre a economia. Na oportunidade, representantes do Centro da Indústria Jovem do Espírito Santo (Cindes Jovem) alertaram aos consumidores sobre os efeitos da carga tributária que incide em produtos e serviços no país, além de informar à população sobre o quanto é importante se acompanhar a destinação dos impostos.

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A coordenadora da ação, Thalia Mathias, destacou que mobilizações como esta são importantes para garantir a discussão sobre o tema e, em especial, sobre para onde são destinados os impostos. “Essa é uma ação conscientizadora para alertar a população sobre a carga tributária que a gente paga em impostos e serviços e para tentar reduzi-la. A gente paga, não tem o retorno e até quando isso vai durar? Cadê o retorno que a gente tanto pede e nada acontece?”, ressalta.

Quem tem defesa semelhante à da coordenadora da ação é o advogado Marcelo Miranda, 35 anos. “A gente não tem um retorno efetivo desses valores e essa campanha, pelo que acompanhei é nesse sentido: a redução do imposto e a aplicação dele na sociedade e na infraestrutura do país”, destacou.