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POLÍCIA

Feirante que vivia com menina desde os 11 anos é ouvido e liberado

Feirante de 57 anos que vivia maritalmente há seis anos com uma adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado porque não houve flagrante

Publicado em 20 de Novembro de 2017 às 19:27

Publicado em 

20 nov 2017 às 19:27
O feirante de 57 anos que vivia maritalmente há seis anos com uma adolescente de 17 anos foi ouvido pela delegada Maria Aparecida Sfalsini, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Dean) de Vila Velha. Segundo a delegada, o feirante foi ouvido e liberado porque não houve flagrante. Um inquérito será instaurado para apurar os crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos, já que a adolescente relatou que já foi vítima de violência doméstica.
> Adolescente vivia como "mulher" de feirante desde os 11 anos
De acordo com a delegada, o feirante conheceu a menina quando ela tinha 11 anos, na feira. Sabendo que a família dela era muito carente e que a mãe da criança estava muito doente, ele a chamou para morar com ele e em troca ofereceu medicamentos para a mãe e alimentação para a família. Ele afirmou que não sabia que estava cometendo um crime.
“É injustificável morar com uma criança de 11 anos. Infelizmente, no Brasil, temos uma cultura machista, de pessoas com baixa escolaridade, que isso se torna uma coisa comum, banal para eles. Acham que pode fazer isso, como fez”, contou.
A polícia chegou até a casa do feirante após uma denúncia-anônima de que a adolescente vivia em cárcere privado. Ao chegar na residência, no Bairro Cobi de Baixo, os policiais constataram que não havia cárcere. A adolescente, que tem dois filhos com o homem, foi encaminhada para a delegacia e afirmou à delegada que vive com o feirante por vontade própria.
Segundo a delegada, a adolescente afirmou que tem discussões sérias com o feirante e que tem o desejo de se separar dele. “Ele tem muito ciúmes dela, o que a gente entende, tendo em vista a diferença de idade. Por ser jovem, ela quer viver a época dela e ele, logicamente, não vai concordar, então, há discussões”, disse.
O feirante foi ouvido e liberado pela delegada. “Não há cárcere privado, não há flagrante, ela não estava lesionada e ela não falou que ele tinha feito algo contra ela para que a gente fizesse o flagrante”, contou.
Um inquérito será instaurado para apurar a denúncia. De acordo com a delegada, ao final das investigações a polícia vai enviar o inquérito para à Justiça. A adolescente e os dois filhos foram encaminhados para o Conselho Tutelar. 

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