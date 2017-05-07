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MERCADO AQUECIDO

Feira em Vitória pretende aquecer setor de beleza e estética

Publicado em 07 de Maio de 2017 às 11:51

Publicado em 

07 mai 2017 às 11:51
Na contramão da crise financeira, o setor de beleza e estética do país está conseguindo se manter com boa participação no mercado e no orçamento das pessoas. Em 2015, a área faturou R$ 42,6 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Para se manter assim, as empresas e profissionais da área precisam estar atentos às novidades do mercado e eventos em Vitória, como a Beauty Fashion Fair, são exemplo disso.
Em sua 5ª edição, a feira recebe mais de 40 expositores do Espírito Santo e de outros estados, no Centro de Convenções de Vitória. Além dos estandes, no local também acontece rodada de negócios, seminários e workshop. De acordo com diretor da Win Eventos, Claudio Cardoso, cerca de 12 mil pessoas devem visitar o evento, seja para fechar negócios ou conhecer as novidades de produtos nas áreas de maquiagem, cabelo, indústria química e estética.
“É uma feira expositiva, mas fundamentalmente comercial. Todos os expositores são orientados a como emitir a nota fiscal, como se portar dentro do estande com relação às vendas, máquina de cartão de crédito e cupom fiscal, tudo isso foi orientado previamente”, disse.
A Beauty Fashion Fair acontece até esta terça-feira (09), das 12h às 20h, no Centro de Convenções de Vitória. As inscrições custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Profissionais da área com comprovação não pagam para visitar a feira. Com números expressivos de eventos como esse, não é difícil de entender o motivo do Brasil ocupar o quarto maior mercado consumidor de produtos ligados à beleza.

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