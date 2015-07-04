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ECONOMIA

Feira de negócios promete movimentar R$ 176 milhões

Expectativa da organização é que mais de 20 mil pessoas passem pelo evento

Publicado em 03 de Julho de 2015 às 21:46

Publicado em 

03 jul 2015 às 21:46
A Super Acaps Panshow 2015 promete movimentar mais de R$ 176 milhões em negócios. O evento, que será realizado por três dias, é voltado para supermercadistas e empresários do ramo da panificação. A feira começa nesta terça (7) e termina na quinta-feira (9). Além de conferir as novidades dos setores, o local é uma oportunidade para microempreendedores obterem crédito para ampliar os negócios.
Neste ano a Super Acaps vai oferecer uma série de palestras técnicas que englobam assuntos relacionados à gestão do negócio, aumento da lucratividade, gerenciamento de pessoas, economia capixaba e redução de desperdício. Serão 216 expositores. A expectativa da organização é que mais de 20 mil pessoas passem pelo evento.
O superintendente da Acaps, Hélio Shneider, informa que este ano a Super Acaps terá um espaço exclusivo para o microempreendedor, onde fornecedores de supermercados e agricultores poderão apresentar seus produtos e serviços. “É a grande chance para esse tipo de empreendedor dar o pontapé inicial. Para esse microempreendedor colocar seu produto no mercado”, disse à Rádio CBN Vitória.
Café
Outra novidade que promete chamar a atenção dos participantes é o Salão do Café. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do país, por isso, a ideia do estande é mostrar os variados tipos de café do Estado.
“Vários baristas vão fazer as degustações de café com variados tipos e aromas e os visitantes terão a oportunidade de conhecer esses produtos e oferecer para o consumidor final”, disse.
O setor de supermercados no Espírito Santo movimenta mais de R$ 6,2 bilhões por ano, oferecendo cerca de 102 mil empregos, diretos e indiretos, e marcando presença em todos os municípios e distritos do Estado.
Super Acaps Panshow 2015 será no Parque de Exposições de Carapina. Mais informações no site www.superfeiraacaps.com.br.

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