Leite, café, artesanato e produtos orgânicos são destaques de uma feira que acontece até o próximo domingo na Praça do Papa, em Vitória. A Feira Sabores da Terra oferece produtos cultivados em pequenos negócios de famílias do interior do Espírito Santo. Há destaque para todas as cinco regiões do Estado, segundo a organização.

Quem chega consegue degustar os produtos, como a cachaça do proprietário de um alambique em Marechal Floriano, Adwalter Menegatti. A família dele é de origem italiana e começou a produção em 1943. Hoje ele oferece seis tipos da bebida. “Ficou com meu pai até 1990. Eu já havia começado a trabalhar com ele e tomei gosto pelo negócio, você tem um mundo para explorar. A bebida é algo fantástico”, disse.

Your browser does not support the audio element. Feira com produtos naturais de todo o Estado mostra a força dos negócios de família

O funcionário público Jerônimo Camilo, de 56 anos, gosta de produtos naturais e já havia participado da feira. “Nós acabamos de comprar chocolates de excelente qualidade, compramos embutidos e vamos comprar alguns produtos agrícolas e conhecer outros”, disse.

Produtos de família

O coordenador da feira, Ademir Dadalto, explica que o contato com o produtor rural é o mais importante do evento. “Quem recebe as pessoas aqui são os produtores ou os filhos deles. É uma das regras da organização. Nós estamos aqui com 480 produtores, ou seja, 480 famílias”, destaca.