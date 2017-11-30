XVII Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa (Enampe) Crédito: Patrícia Scalzer

Quatro amigos e ex-estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiram utilizar os conhecimentos adquiridos na universidade para montar uma micro empresa. Depois de um ano de desenvolvimento, eles criaram o Driver Analytics, um sistema que monitora em tempo real os veículos nas estradas e identifica infrações e atitudes que podem colocar em risco a vida de motoristas e passageiros.

Your browser does not support the audio element. Feira apresenta ideias inovadoras de micro e pequenos empreendedores

A empresa foi criada há três anos por um administrador de empresas e três engenheiros. Atualmente, eles têm também dois sócios e um investidor. O equipamento já é utilizado por empresas do Espírito Santo e agora eles já começam a expandir o serviço para outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Um dos fundadores, Leandro Stein, destaca que o sistema permite que as empresas monitorem se o motorista excedeu a velocidade, fez ultrapassagens ou passou no sinal vermelho. O motorista começa a viagem com nota 10 e, na medida que as infrações acontecem, ele perde pontos. O trajeto e as infrações são acompanhadas em tempo real pela empresa.

“Se ele chegar a um nível excessivo de penalidade, que o gestor programou no sistema para que seja notificado, ele vai conseguir acompanhar em tempo real e até interferir na viagem e colocar outro motorista ou alguma coisa do tipo”, disse.

Os microempresários participaram da criação do carro autônomo da Ufes e agora pretendem aprimorar o Driver Analytics para que no futuro o sistema possa orientar e alertar o condutor durante todo trajeto. “O desenvolvimento para os próximos anos é trabalhar em cima de uma abordagem de robótica autônoma até conseguir alcançar o que todo mundo busca hoje que é o carro autônomo”, contou.

Um outro grupo de cinco amigas, formado por mulheres de várias idades e profissões, decidiu fazer artesanatos para complementar a renda. O Grupo Produtivo Rosa Dourada, da Serra, faz chinelos, colchas, bolsas, bonecas, flores e diversos produtos com preços que variam entre R$ 5 e R$ 240.

Eugênia Paulino, representante do grupo, conta que muitas pessoas preferem comprar produtos artesanais por causa da personalização e por ser feito de forma manual. “Fazemos muitas lembranças. As pessoas pedem bonecas para dar como lembrança de aniversários, chinelos personalizados para casamentos, já fiz muitos chinelos para casamentos”, afirmou.

Os artesanatos e o driver analytics estavam expostos no XVII Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa (Enampe), realizado em Vitória nesta quinta-feira (30). Além dos estandes, os micro e pequenos empresários acompanharam palestras de especialista sobre as oportunidades e desafios do setor. André Furlanetto, diretor de marketing e desenvolvimento digital da Rede Gazeta e da empresa Ative, conta que para se destacar no mercado é fundamental que a empresa divulgue seus produtos na plataforma digital.

“Cada vez mais as pessoas procuram por produtos e serviços no mundo online e geralmente a resposta é imediata. Se essa pequena ou média empresa tiver o espaço digital aumenta muito a chance da pessoa encontrar essa empresa, mesmo que ela não a conheça, e se tornar cliente”, afirmou.