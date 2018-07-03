PMs ao fim da primeira semana de greve: caso seja aceito pedido, oficiais serão julgados pela Justiça Militar Estadual Crédito: Carlos Alberto Silva - 12/02/2017

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça marcou o julgamento do pedido de federalização das investigações sobre crimes cometidos por oficiais da Polícia Militar durante a greve da PM no Espírito Santo.

A ação foi incluída na pauta do dia 8 de agosto, após a volta do recesso do Judiciário. Ela pede a transferência da apuração da conduta dos oficiais para a Justiça Federal.

Your browser does not support the audio element. Federalização das investigações da Greve da PM será julgada em agosto

A Terceira Seção, composta por dez dos 33 ministros do STJ, é responsável por julgar a federalização de crimes contra os direitos humanos. A relatora do caso é a ministra Maria Thereza de Assis Moura.

No pedido encaminhado pela PGR em julho de 2017 , o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixou o cargo em setembro, defendeu que o Estado não tem capacidade para apurar os fatos porque há "risco de parcialidade no prosseguimento da investigação e na penalização dos responsáveis".

Janot destacou ainda que os fatos evidenciam um contexto de "gravíssima violação dos direitos humanos (...), atingindo o direito à vida e à segurança da sociedade capixaba".