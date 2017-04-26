A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) ainda não considera a possibilidade de paralisação geral do setor comercial na próxima sexta-feira (28). A afirmação é do vice-presidente da instituição, João Elvécio Faé. Por outro lado, o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) já anunciou a adesão à manifestação.

Your browser does not support the audio element. Federação espera funcionamento normal do comércio em dia de paralisação

De acordo com o vice-presidente da Fecomércio, a intenção é que os estabelecimentos comerciais funcionem normalmente. No entanto, ele destaca que a paralisação do transporte público pode comprometer o funcionamento do setor comercial. O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo já informou que irá participar da paralisação geral da próxima sexta.

Segundo João Elvécio Faé, por enquanto, não há uma estimativa de possíveis perdas econômicas com uma paralisação geral do comércio. “Nós não temos esse levantamento ainda porque estamos considerando a hipótese de que vamos trabalhar”, disse. Segundo o Sindicomerciários, os trabalhadores que atuam no comércio atacadista e varejista vão parar 100% de seus filiados para participarem da manifestação contra as reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso Nacional.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL) informou que a orientação é para que o comércio funcione normalmente, a não ser nas cidades em que houver adesão do transporte público à paralisação da próxima sexta. A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), em conjunto com seus associados, se declara contrária à greve. Os supermercados informaram que vão empenhar todos os esforços para abrirem normalmente para atender a população do Estado.