Fecomércio quer criar museu da colonização na antiga sede do Saldanha

Após a Prefeitura de Vitória reduzir o valor da venda do antigo Clube Saldanha da Gama, a Fecomércio confirmou interesse em comprar o imóvel para transformá-lo em um museu da Colonização Espírito-santense.
Fecomércio confirma intensão de comprar antiga sede do Saldanha para criar museu
A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade já tinha publicado por duas vezes o edital para a venda, com a proposta a partir de R$ 5 milhões, mas não teve sucesso por falta de compradores. Somente o Serviço Social do Comércio (Sesc), ligado à Fecomércio, manifestou interesse, mas por um valor mais baixo, de R$ 3,5 milhões.
A Prefeitura publicou um novo edital nesta quinta-feira (25), reduzindo o preço ao valor próximo do avaliado pela federação em negociações anteriores.
Segundo o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, a intenção é restaurar o imóvel, preservando as características da construção, e exibir na sede do antigo Saldanha peças sobre a história da Colonização do Estado.
"O Estado do Espírito Santo é muito rico em termos de imigrações, como italiana, alemã e portuguesa. Entendemos que podemos fazer uma casa espetacular para visitação e preservação da cultura. Essa é a nossa visão", comenta.
Quem quiser adquirir o imóvel tem até o dia 20 para manifestar interesse. De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o dinheiro arrecado com a concessão será aplicado no Mercado da Capixaba, que está em estado precário de conservação.
"E o que sobrar, se esse valor todo não for necessário já que queremos chamar a iniciativa privada para assumir aquele espaço, lançando uma concessão para exploração do Mercado, será destinado para outros prédios históricos", conta.
Caso a Fecomércio vença o edital e a compra seja confirmada, a Federação, além do valor da compra, deverá gastar de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões para restaurar o imóvel e colocar o museu em funcionamento. Essa obra de restauração deve durar no máximo 1 ano, segundo o presidente da Fecomércio.