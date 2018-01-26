Fecomércio quer criar museu da colonização na antiga sede do Saldanha

Fachada do prédio do Saldanha da Gama Crédito: Ricardo Medeiros

Após a Prefeitura de Vitória reduzir o valor da venda do antigo Clube Saldanha da Gama, a Fecomércio confirmou interesse em comprar o imóvel para transformá-lo em um museu da Colonização Espírito-santense.

Your browser does not support the audio element. Fecomércio confirma intensão de comprar antiga sede do Saldanha para criar museu

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade já tinha publicado por duas vezes o edital para a venda, com a proposta a partir de R$ 5 milhões, mas não teve sucesso por falta de compradores. Somente o Serviço Social do Comércio (Sesc), ligado à Fecomércio, manifestou interesse, mas por um valor mais baixo, de R$ 3,5 milhões.

A Prefeitura publicou um novo edital nesta quinta-feira (25), reduzindo o preço ao valor próximo do avaliado pela federação em negociações anteriores.

Segundo o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, a intenção é restaurar o imóvel, preservando as características da construção, e exibir na sede do antigo Saldanha peças sobre a história da Colonização do Estado.

"O Estado do Espírito Santo é muito rico em termos de imigrações, como italiana, alemã e portuguesa. Entendemos que podemos fazer uma casa espetacular para visitação e preservação da cultura. Essa é a nossa visão", comenta.

Quem quiser adquirir o imóvel tem até o dia 20 para manifestar interesse. De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o dinheiro arrecado com a concessão será aplicado no Mercado da Capixaba, que está em estado precário de conservação.

"E o que sobrar, se esse valor todo não for necessário já que queremos chamar a iniciativa privada para assumir aquele espaço, lançando uma concessão para exploração do Mercado, será destinado para outros prédios históricos", conta.