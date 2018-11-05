Corredores abertos para o consumidor capixaba comprar aos domingos nos supermercados. Crédito: Divulgação

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) enviou um ofício para o Sindicato dos Comerciários (Sindicomerciários-ES) na tarde desta segunda-feira (05), no qual propõe que o funcionamento dos supermercados aos domingos seja opcional. A Fecomércio representa mais de 20 sindicatos patronais, incluindo a Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS).

No documento, endereçado ao presidente do Sindicomerciários-ES, Rodrigo Oliveira Rocha, a Federação afirma que não abrirá mão da abertura facultativa dos supermercados aos domingos. A Fecomércio diz ainda que não irá negociar o reajuste salarial, onde os empresários oferecem reposição baseada no INPC de outubro (cerca 4,2%) e plano odontológico, que seria optativo e o trabalhador arcaria com 50% dos custos.

Your browser does not support the audio element. Fecomércio quer abertura opcional de supermercados aos domingos

De acordo com o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, não há mais nenhuma negociação em relação a esses três itens. Ele conta que agora só cabe ao sindicato da categoria assinar a convenção coletiva. A antiga convenção coletiva venceu na última quinta-feira (01).

Sobre o funcionamento dos supermercados, ele afirma que o serviço é considerado essencial e, por isso, a escolha deve caber apenas ao empresário. “A Federação do Comércio em hipótese alguma proíbe a abertura, mas quem quiser ficar fechado, que fique, e quem quiser abrir, que abra. É o livre comércio, em qualquer lugar do mundo é assim”.

Segundo José Lino, alguns empresários querem o fechamento aos domingos, mas há também quem entenda que é vantajoso abrir aos domingos. “Não existe um consenso dos empresários de fechar. Se houvesse, eles permaneceriam fechados, não haveria um porquê para essa discussão. Quem quiser abre, quem quiser fica fechado. Acabou”, disse.

O funcionamento dos supermercados aos domingos no Estado realmente não é consenso entre os empresários. O Grupo OK Superatacado, por exemplo, disse que não é a favor do funcionamento aos domingos, mas que vai acatar o que for decidido na convenção coletiva.

O Carrefour disse que dentro da legislação vigente avalia alternativas para melhor atender os clientes. Já a Rede Extrabom informou que ainda analisa se vai abrir os supermercados aos domingos.

A reportagem da Rádio CBN Vitória tentou contato com o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Oliveira Rocha, que não foi localizado para comentar o assunto.

Notas dos supermercados

OK Superatacado

O Grupo OK Superatacado informa que aguardará a decisão da convenção coletiva sobre o funcionamento dos supermercados aos domingos. E que acatará o que for acordado entre o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) e a Federação do Comércio do Estado (Fecomércio). Relata ainda que o seu posicionamento é pelo não funcionamento dos supermercados aos domingos.

Carrefour

A rede informa que opera em linha com a legislação vigente e, sendo a atividade de varejo alimentar essencial para a população, avalia alternativas para atender ainda melhor os clientes do seu hipermercado de Vila Velha (ES).

Extrabom

A Rede Extrabom esclarece que a abertura das lojas aos domingos, facultada a partir da zero hora da última quinta-feira por ocasião do fim da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, está em análise pela empresa.

Carone

Não definiu se vai abrir aos domingos. Vai aguardar a Convenção Coletiva

Perim

Um dos sócios da rede de supermercados, Dalton Perim, explicou que a não abertura aos domingos das lojas é uma “filosofia de trabalho”.

São José

De acordo com o Superintendente da rede São José, José Henrique Neffa, o supermercado não é favorável a abertura aos domingos pois considera que as vendas são baixas neste dia e não cobrem os custos de funcionamento, além de defender que os trabalhadores tenham um dia exclusivo ao descanso

Supermercados Canguru