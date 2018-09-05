Fecomércio pede criação de delegacia especializada para comerciantes

Loja arrombada na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na madrugada desta segunda-feira (13) Crédito: Marcelo Prest

A Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) solicitou à Secretaria de Segurança do Estado para que seja criada uma delegacia especializada para atender os comerciantes vítimas de furtos e roubos na Grande Vitória.

O pedido da Fecomércio foi confirmado no início da tarde desta quarta-feira (5), após uma reunião entre comerciantes e representantes da segurança pública estadual. O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, afirmou que a criação da delegacia é importante para que os comerciantes sejam atendidos de forma mais rápida quando forem vítimas de criminosos.

"Existe uma certa dificuldade de identificar a quem se dirigir. Com a criação dessa delegacia especializada, vamos centralizar todos os problemas envolvendo o comércio pela agilidade e pelas soluções", disse o presidente da Fecomércio.

Outro pedido da Fecomércio ao Governo Estadual é para que o comerciante que compra mercadorias roubadas de outros lojistas seja punido com a suspensão por cinco anos da inscrição estadual, para que ele não tenha cadastro ativo na Secretaria de Fazenda e seja impedido de continuar em atividade.

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DELEGACIA

Questionada sobre a possibilidade da criação de uma nova delegacia para o atendimento aos comerciantes, por nota, a Polícia Civil informou que os crimes de furtos e roubos ao comércio já são investigados pela Delegacia Especializada De Segurança Patrimonial e pelos Distritos Policiais do bairro onde ocorreu o fato.

Informou ainda que os grupos de trabalho da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio preveem reuniões periódicas, acordadas com a Fecomércio, para maximizar a eficiência dos trabalhos das polícias.

JUSTIÇA

Além dos comerciantes e representantes das polícias Civil e Militar, também participaram da reunião o procurador-geral do Ministério Público estadual, Éder Pontes, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Sérgio Luiz Gama e as juízas de direito Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais, e Raquel de Almeida Valinho, juíza designada para atuar nas Audiências de Custódia realizadas em Viana e que abrangem toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

O presidente do TJES disse que acompanha a luta dos comerciantes e o trabalho das polícias no combate ao crime e se colocou a disposição para buscar soluções para o problema. Ao discutir as causas que geram o aumento dos crimes contra o patrimônio dos lojistas, foi debatida a importância das Audiências de Custódia, que analisam a legalidade das prisões em flagrante.

“Já ouvi, várias vezes, a frase: a Polícia prende e o Judiciário solta. Lembro que estamos em um momento singular, dificílimo. O caminho é essa união. Precisamos que as instituições e a sociedade civil se unam", disse Gama.

A juíza Gisele Souza de Oliveira também ressaltou que o envolvimento de toda a sociedade é necessário para resolver o problema. “Eu vejo que as pessoas querem respostas simples e soluções fáceis. Sei que é possível superar isso, mas somente com o envolvimento de todos os atores da sociedade. O que demanda planejamento e execução de politicas públicas”, disse a juíza.