Movimentação no terceiro dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) emitiu nota em que compreende e se solidariza às demandas dos rodoviários, mas pede bom senso para por fim à greve, que estaria prejudicando o comércio. O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, comentou a nota e declarou que, antes de tudo, a Fecomércio deve pedir bom senso ao setor empresarial.

O presidente do Sindirodoviários disse que a categoria aguardava um acordo desde outubro e que o setor empresarial postergou a negociação para que a reforma trabalhista entrasse em vigência. “O bom senso tem que partir do lado do empresário. O trabalhador ficou um ano esperando este momento e agora nós chegamos a um impasse. A grande causadora disso tudo é a classe patronal que trouxe isso para o mês festivo.”

Your browser does not support the audio element. Fecomércio pede bom senso aos rodoviários para pôr fim à greve

A nota emitida pela Fecomércio destaca que o ano foi difícil para economia de todo o Brasil e, particularmente, para o Espírito Santo. A entidade também destacou que a greve da Polícia Militar, no começo de 2017, trouxe prejuízos na ordem de R$ 2,4 bilhões para o Estado, por conta da paralisação forçada do setor produtivo.

Na quarta-feira (27), a Federação afirmou que dois dias de greve de ônibus já teriam causado um prejuízo de R$ 16 milhões no comércio da Grande Vitoria.