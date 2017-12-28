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Greve de ônibus

Fecomércio pede "bom senso" aos rodoviários para pôr fim à greve

Entidade afirma que compreende as demandas dos rodoviários, mas pede bom senso para por fim à greve, que estaria prejudicando o comércio. Presidente do Sindirodoviários diz que Fecomércio deve pedir bom senso ao setor empresarial

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 19:18

Publicado em 

28 dez 2017 às 19:18
Movimentação no terceiro dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) emitiu nota em que compreende e se solidariza às demandas dos rodoviários, mas pede bom senso para por fim à greve, que estaria prejudicando o comércio. O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, comentou a nota e declarou que, antes de tudo, a Fecomércio deve pedir bom senso ao setor empresarial.
O presidente do Sindirodoviários disse que a categoria aguardava um acordo desde outubro e que o setor empresarial postergou a negociação para que a reforma trabalhista entrasse em vigência. “O bom senso tem que partir do lado do empresário. O trabalhador ficou um ano esperando este momento e agora nós chegamos a um impasse. A grande causadora disso tudo é a classe patronal que trouxe isso para o mês festivo.”
Fecomércio pede bom senso aos rodoviários para pôr fim à greve
A nota emitida pela Fecomércio destaca que o ano foi difícil para economia de todo o Brasil e, particularmente, para o Espírito Santo. A entidade também destacou que a greve da Polícia Militar, no começo de 2017, trouxe prejuízos na ordem de R$ 2,4 bilhões para o Estado, por conta da paralisação forçada do setor produtivo.
Na quarta-feira (27), a Federação afirmou que dois dias de greve de ônibus já teriam causado um prejuízo de R$ 16 milhões no comércio da Grande Vitoria.
A entidade destacou que a última quinzena do ano é o período de maior movimentação no comércio por conta do Natal e do Ano Novo e que essa é a oportunidade que muitos comerciantes têm para amortizar os danos financeiros sofridos durante o ano.

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