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PROTESTOS

Fecomércio-ES recomenda que lojas não fechem por causa da manifestação

Centros comerciais Tiffany Center, Boulevard da Praia e Centro da Praia Shopping, na Reta da Penha, informaram que vão abrir normalmente, e que irão avaliar a manutenção das portas abertas com o decorrer da manifestação

Publicado em 13 de Março de 2015 às 13:47

Publicado em 

13 mar 2015 às 13:47
Esta sexta-feira (13) será marcada por protestos em escala nacional, que terão desdobramentos em Vitória.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) orientou aos estabelecimentos que funcionam próximo ao local de concentração da manifestação que mantenham o horário de funcionamento. Os centros comerciais Tiffany Center, Boulevard da Praia e Centro da Praia Shopping, na Reta da Penha, informaram que vão abrir normalmente, e que irão avaliar a manutenção das portas abertas com o decorrer da manifestação.
Flash - Leandro Nossa - Expectativa manifestação - 13-03-15
Centrais trabalhistas, como a CUT, a CGT e a Força Sindical, se mobilizam para sair em passeata, no início da noite, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) até a sede da Petrobras, na Reta da Penha, para realizar o Dia Nacional de Luta em defesa da Classe Trabalhadora, da Democracia, da Petrobras, e da Reforma Política. Outros manifestantes vão partir de diversos pontos do Estado em caravana para Vitória no início da tarde.A concentração será na Ufes, às 16 horas, e o grupo deve iniciar a caminhada por volta de 18 horas com destino a Petrobras. Eles ainda não definiram se vão ocupar toda a avenida. No local, a ideia é chamar a atenção da população para as principais pautas do movimento, segundo a diretora de comunicação da CUT-ES, Martha Cavalcanti.
Antes do protesto, por volta de 15 horas, os manifestantes que estão mobilizados para o protesto deste domingo (15) com foco no impeachment de Dilma também estarão na Petrobras, fazendo a divulgação do ato que estão organizando.

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