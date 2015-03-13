Fecomércio-ES recomenda que lojas não fechem por causa da manifestação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) orientou aos estabelecimentos que funcionam próximo ao local de concentração da manifestação que mantenham o horário de funcionamento. Os centros comerciais Tiffany Center, Boulevard da Praia e Centro da Praia Shopping, na Reta da Penha, informaram que vão abrir normalmente, e que irão avaliar a manutenção das portas abertas com o decorrer da manifestação.

Centrais trabalhistas, como a CUT, a CGT e a Força Sindical, se mobilizam para sair em passeata, no início da noite, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) até a sede da Petrobras, na Reta da Penha, para realizar o Dia Nacional de Luta em defesa da Classe Trabalhadora, da Democracia, da Petrobras, e da Reforma Política. Outros manifestantes vão partir de diversos pontos do Estado em caravana para Vitória no início da tarde.A concentração será na Ufes, às 16 horas, e o grupo deve iniciar a caminhada por volta de 18 horas com destino a Petrobras. Eles ainda não definiram se vão ocupar toda a avenida. No local, a ideia é chamar a atenção da população para as principais pautas do movimento, segundo a diretora de comunicação da CUT-ES, Martha Cavalcanti.