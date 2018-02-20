Fecomércio avalia positivamente os números do varejo capixaba em 2017 Crédito: Luísa Torre

Depois de dois anos seguidos com números negativos, o setor do varejo ampliado do Espírito Santo fechou o ano de 2017 com um saldo positivo de 6,9%. Em 2015 o setor teve uma queda de 16,2% e em 2016 um balanço negativo de 15%.

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Além de seguimentos como a venda de móveis, roupas e eletrodomésticos, que compõe o varejo restrito, o setor ampliado conta com os resultados das vendas de veículos, motos, partes e peças e também dos materiais de construção.

De acordo com dados da Federação do Comércio, de Bens de Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), foi justamente a venda de veículos, partes e peças que aqueceu o varejo ampliado, com 30,5% de aumento. A venda de materiais de construção teve mais um ano ruim e fechou em queda de 20,5%.

O varejo restrito voltou a fechar 2017 com números negativos, mas o índice foi melhor que nos dois últimos anos. Em 2015 a queda foi de 7,7%e em 2016 de 10,6%. O resultado final de 2017 foi uma retração de 2,3%. No entanto, comparado aos outros anos que foram bem piores, os números de 2017 foram bem avaliados.

O diretor da Fecomércio, Aurélio Cardoso, diz que a expectativa para 2018 é positiva para o varejo ampliado e o restrito.

"A Fecomércio está esperançosa para 2018. Nos números que estão sendo fechados em janeiro, a gente vê uma demanda ordenada de crescimento. Tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor que os últimos três ou quatro anos", avaliou Cardoso.