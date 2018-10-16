Fechamento de agências dos Correios também atinge o ES

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O Espírito Santo está entre os Estados atingidos pelo fechamento de agências próprias dos Correios. A estatal encerrou, nesta terça-feira (16), as atividades na agência São João, localizada na BR 262, no bairro Santa Cecília, em Cariacica.

Desde 2016, seis sedes já fecharam as portas no Estado. No Brasil, ao todo, 41 pontos próprios serão desativados até dezembro de 2018, mas informações ventiladas pela imprensa dão conta de que esse número pode crescer para mais de 500 nos próximos quatro anos.

O fechamento faz parte de um processo de reestruturação dos Correios, que será concluído até 2022.

A estatal alega que está remodelando sua rede de atendimento, com a substituição gradativa de unidades convencionais por modelos diferenciados. Em entrevista à CBN Vitória em junho, o presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner, afirmou que essas agências são aquelas que ficam em imóveis alugados e que a medida se justifica porque mais da metade do faturamento da estatal vem do mercado de encomendas, que vem ganhando o espaço da distribuição de cartas.

"É dinheiro público, é dinheiro da empresa. A empresa, para que ela seja sólida, para que ela tenha fôlego, para que ela seja competitiva, ela precisa se reorganizar, se oxigenar", argumentou Fortner à reportagem da CBN.

Os Correios garantem que, com os novos modelos, haverá ampliação dos pontos de atendimento, dos atuais 12 mil para 15 mil, em todo o país, até 2021. Entre as novas formas, a estatal estuda unidades móveis e até a implantação de lockers, armários instalados em locais de grande movimentação.

Sobre a unidade fechada em Cariacica, os Correios apontam como alternativa a agência Expedito Garcia, na avenida Expedito Garcia, 5, em Campo Grande, localizada a menos de 2km da que foi desativada.

Já o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios do Estado do Espírito Santo (Sintect-ES) diz que teme pela qualidade do serviço e afirma que as mudanças trarão impacto direto na estrutura logística da estatal, o que deve gerar aumento dos preços.

"Essa reestruturação, em andamento, pode gerar o fechamento das únicas unidades próprias em cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, que ficariam reféns dessas novas modalidades de atendimento, além da redução no número de agências das regiões metropolitanas", opina o presidente do sindicato, Fischer Moreira.