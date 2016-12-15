O Memorial da Paz, um espaço cultural construído como marco da visita do Papa João Paulo II a Vitória, em 1991, está abandonado e em vez de exposições artísticas, abriga usuários de drogas. Onde antes estavam as portas para receber o público, atualmente existe uma parede branca, construída pela prefeitura da Capital, que fechou o memorial.

Your browser does not support the audio element. Fechado, Memorial da Paz abriga usuários de drogas em Vitória

Fotografias encaminhadas à rádio CBN Vitória mostram a deterioração no interior do prédio. O teto de gesso está cedendo, e, em alguns pontos, foi arrancado. As pias e sanitários dos banheiros foram quebrados ou roubados. A rede elétrica também foi toda danificada e a fiação foi levada por criminosos. Nesta quinta-feira (15), a reportagem da Rádio CBN Vitória foi ao local e encontrou além de poças d'água, que podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypti, diversos usuários de droga.

Insegurança

Além de insegurança, moradores lamentam a perda de um importante espaço para promoção da cultura capixaba. Para o funcionário público Jackson Machado, 40, caminhar pelo local já não é mais seguro. “É um prejuízo muito grande, porque é dinheiro público que está investido ali. Hoje parado dessa forma vai acontecer isso mesmo, local para abrigar drogado. É um risco, pois se transforma em um chamariz e o número de usuários de drogas na região só vai aumentando”, comentou.

Para a publicitária Giovana Passarinho, 29, o espaço, inclusive a praça, deveria ser melhor aproveitado pelos moradores da região e visitantes. “Já temos poucos espaços para arte na cidade e um lugar consagrado foi transformado em uma cracolândia”, disse.

Outro lado

A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que o Memorial da Paz está temporariamente desativado em função dos ataques de vandalismo que sofreu no início de 2016. Encontra-se em análise no Conselho Municipal de Política Cultural de Vitória, a proposta de um termo de gestão compartilhada do espaço com o Instituo Baleia Jubarte, visando à reforma do local e o retorno de suas atividades culturais.