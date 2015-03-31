O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, está fechado há mais de sete meses e segue sem previsão para reabrir, segundo o comandante-geral da PM, coronel Marco Antonio do Nascimento. A unidade, que possuía oito leitos, foi fechada pela falta de médicos. Outro setor do HPM, o Pronto Atendimento, também sofre com a falta de médicos e precisou de um remanejamento para se manter aberto.

Your browser does not support the audio element. Fechado há mais de 7 meses, CTI do HPM não tem previsão para ser reaberto

Com o CTI fechado desde agosto de 2014, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) fez um chamamento público para a contratação de cinco médicos intensivistas, mas não houve procura. Com isso, a direção do hospital estuda outras medidas junto com a Secretaria de Saúde (Sesa) para recrutar profissionais. Não há prazo para a unidade ser reaberta.

“Com relação a tempo (para reabrir o CTI), eu não tenho como afirmar. Estamos negociando com as secretarias de Saúde e de Segurança uma solução. Está sendo feita uma negociação pela nossa diretoria do HPM para que essas demandas pontuais sejam ajustadas”, explicou.

A falta de médicos no CTI ocorre devido a aposentadorias de cinco profissionais. Situação semelhante vive o Pronto-Atendimento, que teve um médico aposentado e outros dois que pediram demissão nos últimos dias. Segundo funcionários, havia a expectativa de que o PA fosse fechado nesta terça-feira (31), mas ele funcionou por causa do remanejamento de médicos de outros setores.

Sobre a necessidade de contratação de mais médicos para o PA, o comandante-geral da PM também afirmou que uma nova seleção de profissionais será estudada.

O vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, Julio Maria Araújo, criticou a demora na solução e diz que os militares e a comunidade em geral estão prejudicados com a falta de atendimento. “Nós temos uma grande quantidade de militares que não têm plano de saúde para eles e para os familiares, se fecha o PA do HPM, vai ser um caos para os policiais e bombeiros”, disse.