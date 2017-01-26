Febre amarela: viajantes internacionais ganham posto de vacinação em Vila Velha

Diante da grande procura pela vacina contra febre amarela, o município de Vila Velha decidiu criar um local específico para imunizar pessoas que vão fazer viagens internacionais. Atualmente, o município oferece a vacina para viajantes em 10 unidades de saúde, mas a partir desta semana, o posto de saúde de Vila Nova passou a atender, com exclusividade, pessoas com viagens internacionais marcadas e que possam ser comprovadas por meio de documentos.

A vacinação em Vila Nova é realizada normalmente para as demais pessoas durante todo o dia e para viajantes internacionais a partir das 15h, quando 50 senhas são distribuídas, às segundas, quartas e sextas-feiras. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Geovana Sarcinelli, a oferta diferenciada foi necessária porque em alguns países o comprovante da vacinação é obrigatório e, sem a imunização, algumas pessoas corriam o risco de perder a viagem.

“Foi uma estratégia nova porque começamos a ter essa demanda. Pessoas que vão viajar a trabalho, que ganharam bolsa de estudo estavam procurando os postos. Por exemplo: se eu vou para os Estados Unidos e o voo vai fazer conexão com algum país da América Central e vou ficar lá por algumas horas, eu tenho que tomar a vacina”, explicou em entrevista à Rádio CBN.