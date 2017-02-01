Febre amarela: servidores da saúde recebem palestra de infectologista do Instituto Evandro Chagas

Profissionais da saúde do Espírito Santo receberam uma palestra com o infectologista que é referência nacional em febre amarela, Paulo Vasconcelos. A palestra foi nesta quarta-feira (1º). O médico é diretor do Instituto Evandro Chagas, no Pará, um dos laboratórios que fazem análise das mortes de macacos. Esses exames são realizados para comprovar ou descartar o vírus nos primatas.

De acordo com Vasconcelos, o objetivo principal foi orientar os médicos para diagnosticar a doença, que tem sintomas muito parecidos com dengue e virose: febre, mal-estar, dor de cabeça e dores pelo corpo. Com o passar dos dias, os sintomas podem piorar na manifestação hemorrágica, com a coloração amarela da pele e dos olhos.

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“Informar e educar esses profissionais para um melhor atendimento, para suspeitarem clinicamente dos casos e que tipo de exame solicitarem, porque de acordo com a evolução da doença os aspectos de identificação da doença mudam”, explicou.

O secretário estadual de saúde, Ricardo de Oliveira, afirma que há uma infectologista especialista capacitando os profissionais de saúde, inclusive da rede particular, na Grande Vitória e no interior do Estado. Segundo Oliveira, a orientação agora é notificar à Secretaria de Saúde (Sesa) os casos de febre amarela, mesmo a suspeita sendo pequena.

“Nós não podemos perder nenhum paciente. Nossa orientação é: desconfiou? Notifica como febre amarela. Pode ser que a gente descarte, mas não podemos perder o paciente”, ressaltou.

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