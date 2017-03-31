Após a confirmação de que dois macacos encontrados vivos no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, estão com febre amarela, a vice-reitora Ethel Maciel reconheceu, nesta sexta-feira (31), que o vírus se aproxima da área urbana e a imunização precisa ser intensificada na região do entorno.

“Nós estamos trabalhando com a possibilidade de que existe uma área de transmissão aqui. Assim como em outras áreas de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Realmente a epidemia se aproxima da cidade, já que estamos no coração da Capital, em uma das maiores áreas verdes, no campus de Goiabeiras”, afirmou.

Segundo Ethel, a preocupação é com os calouros que chegam à universidade vindos de diversas partes do país e que por ventura ainda não receberam a vacina contra a doença. “Nossa preocupação é em fazer um bloqueio e vacinar todas as pessoas que circulam por aqui. É preciso que quem ainda não tomou o medicamento se conscientize e entenda a importância disso”, reforçou.

Your browser does not support the audio element. Febre amarela está cada vez mais próximo da área urbana no ES, diz reitora

O infectologista Aloísio Falqueto explicou que ainda é muito difícil definir, neste momento, qual seria o transmissor da doença dentro do campus. Mas, segundo ele, estão sendo realizados estudos para identificar se uma espécie de mosquito que nasce em regiões de manguezais seja o vetor da doença. “Por exemplo, catadores de caranguejo que entram nessas áreas precisam se vacinar. Mas, a população em geral, que fica longe dessas matas, não precisam entrar em pânico”, afirma.

Outro caso