Após a confirmação de que dois macacos encontrados vivos no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, estão com febre amarela, a vice-reitora Ethel Maciel reconheceu, nesta sexta-feira (31), que o vírus se aproxima da área urbana e a imunização precisa ser intensificada na região do entorno.
“Nós estamos trabalhando com a possibilidade de que existe uma área de transmissão aqui. Assim como em outras áreas de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Realmente a epidemia se aproxima da cidade, já que estamos no coração da Capital, em uma das maiores áreas verdes, no campus de Goiabeiras”, afirmou.
Segundo Ethel, a preocupação é com os calouros que chegam à universidade vindos de diversas partes do país e que por ventura ainda não receberam a vacina contra a doença. “Nossa preocupação é em fazer um bloqueio e vacinar todas as pessoas que circulam por aqui. É preciso que quem ainda não tomou o medicamento se conscientize e entenda a importância disso”, reforçou.
Febre amarela está cada vez mais próximo da área urbana no ES, diz reitora
O infectologista Aloísio Falqueto explicou que ainda é muito difícil definir, neste momento, qual seria o transmissor da doença dentro do campus. Mas, segundo ele, estão sendo realizados estudos para identificar se uma espécie de mosquito que nasce em regiões de manguezais seja o vetor da doença. “Por exemplo, catadores de caranguejo que entram nessas áreas precisam se vacinar. Mas, a população em geral, que fica longe dessas matas, não precisam entrar em pânico”, afirma.
Outro caso
Em fevereiro deste ano, um outro macaco foi encontrado morto dentro do campus da Ufes, em Goiabeiras, no entanto, devido ao estado de decomposição avançado, não foi possível colher amostras para testar a positividade para doença.