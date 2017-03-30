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Febre amarela chega na Ufes e 4 macacos morrem da doença em Vila Velha, na Grande Vitória

Por causa dos primatas mortos, Vila Velha vai intensificar a vacinação para a população

Publicado em 30 de Março de 2017 às 20:13

Publicado em 

30 mar 2017 às 20:13
Exames realizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmaram que os quatro macacos mortos encontrados neste mês em Vila Velha, estavam com febre amarela. Por causa disso, o município vai intensificar a vacinação para a população. Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), dos quatro macacos com suspeitas de infecção, no campus de Vitória, dois estavam com febre amarela.
Cerca de 66% do público-alvo já está vacinado, mas a meta de Vila Velha é imunizar 80% da população, cerca de 340 mil pessoas. A estratégia montada pela Secretaria Municipal de Saúde vai abranger todos os bairros por meio das unidades de saúde, mas com foco prioritário em duas áreas da cidade, nas Regiões 1 e 5, onde os animais mortos foram recolhidos e levados a exame no início do mês.
Febre amarela chega na Ufes e 4 macacos morrem da doença em Vila Velha, na Grande Vitória
Na Região 1, que compreende bairros do entorno do Centro, haverá neste sábado (1º) um mutirão de vacinação na unidade de saúde de Jaburuna. Também haverá vacinação em Dom João Batista, das 8h às 15h30.
Nas Regiões 2 (Grande Ibes) e 5 (Grande Jucu), a estratégia de vacinação será executada pelo esquema “busca ativa” com agentes do Programa de Saúde da Família identificando, porta a porta nos domicílios, quem ainda não se vacinou para ser encaminhado à unidade de saúde mais próxima.
Na segunda (3) e terça-feira (4) está programada vacinação intensiva no polo de confecções da Glória (Uniglória), das 8h às 15h30, para quem ainda não foi vacinado. Também será solicitado à Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente o fechamento do Parque Morro da Manteigueira durante o período que prevalecer o bloqueio preventivo no seu entorno.
Macacos na Ufes
As análises que identificaram que os macacos vivos têm o vírus da febre amarela na Ufes foram feitas pelo Instituto Oswaldo Cruz. Por causa da confirmação, a universidade federal já reforçou o mutirão de vacinação para a comunidade acadêmica, formada por professores, alunos e servidores.
No Estado, a primeira morte causada pela doença em uma pessoa foi confirmada no dia 30 de janeiro e aconteceu em Ibatiba, região do Caparaó. Desde então, foram 40 mortes contabilizadas. Elas estão concentradas nas regiões Sul, Serrana e Noroeste do estado. A morte da primeira pessoa com a doença da Grande Vitória foi confirmada na última terça-feira (28).

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