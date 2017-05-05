Frascos com doses de vacina contra febre amarela Crédito: Fred Loureiro Secom-ES

Apesar de 82,5% da população capixaba estar vacinada contra a febre amarela - aproximadamente três milhões de pessoas - o número de mortes causadas pela doença não para de crescer. O Espírito Santo contabiliza 70 mortes causadas pela doença, de acordo com o o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O mesmo levantamento mostra que foram confirmados 210 casos de febre amarela no Estado.

Your browser does not support the audio element. Febre amarela ainda preocupa e já matou 70 pessoas no ES

De acordo com a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Sesa, Danielle Grillo, até o final deste mês 100% da população deve ser imunizada. A preocupação continua, mesmo em cidades onde toda a população já foi vacinada. “A gente pode ter uma situação de migração de pessoas de um município para outro. Então, quem está com 100% pode ter a falsa sensação de quem a população está protegida, quando pode ter vacinado pessoas de outro município”, acrescentou.

Ainda há municípios no Estado onde não foi atingido 70% de cobertura vacinal. Segundo a secretaria, os moradores estão sendo procurados de porta em porta pelas secretarias de saúde municipais para checar quem ainda não está vacinado.

O professor da Ufes e infectologista Aloísio Falqueto, explica que as mortes preocupam e mostram que houve erros na vacinação da população. “Isso aconteceu por vários fatores. Entre eles o retardo do repasse das vacinas para o interior e erros das secretarias, que não atingiram as pessoas em regiões de mata. Há outro problema, que é quando as pessoas não acreditam na existência do vírus circulando”, analisou.