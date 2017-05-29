De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 82 pessoas morreram em decorrência da febre amarela este ano no Espírito Santo. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29). Segundo a Sesa, até a última sexta-feira (26), o Estado registrou 782 notificações de suspeita de febre amarela. Trezentas e setenta e quatro notificações foram descartadas. Do total de 408 casos, 256 foram confirmados para febre amarela silvestre, ou seja, com transmissão ocorrida na área rural.

Your browser does not support the audio element. Febre amarela - 82 mortes são registradas no Espírito Santo este ano

Os locais de provável infecção que evoluíram para óbito foram: Domingos Martins (09), Santa Leopoldina (07), Muniz Freire (06), Santa Maria de Jetibá (08), Marechal Floriano (06), Brejetuba (04), Santa Teresa (04), Colatina (04), Alfredo Chaves (04), Irupi (03), Itarana (03), Laranja da Terra (02), Pancas (02), Ibatiba (02), Afonso Cláudio (02), Conceição do Castelo (02), Venda Nova do Imigrante (02), Cariacica (02), Vargem Alta (02), Conceição da Barra (01), Iúna (01), Linhares (01), Marilândia (01), Serra (01), Viana (01), São Roque do Canaã (01) e Aracruz (01).

Os 256 casos confirmados de infecção são provavelmente dos municípios: Santa Leopoldina (33), Ibatiba (21), Colatina (21), Domingos Martins (21), Marechal Floriano (13), Brejetuba (10), Santa Teresa (11), Muniz Freire (09), Santa Maria de Jetibá (11), Conceição do Castelo (08), Afonso Cláudio (09), Alfredo Chaves (08), Castelo (08), Serra (07), Cariacica (06), Laranja da Terra (05), Pancas (05), Itaguaçu (05), Baixo Guandu (05), Itarana (05), Irupi (05), Viana (05), São Roque do Canaã (04), Vargem Alta (03), Venda Nova do Imigrante (03), Cachoeiro de Itapemirim (02), Iúna (02), Marilândia (02), Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Anchieta (01), Guarapari (01), Ibitirama (01), Muqui (01), Linhares (01) e Conceição da Barra (01).