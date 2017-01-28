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Febre amarela: 75 mil serão vacinados em Viana

Município na Grande Vitória começa a vacinar moradores nesta segunda-feira

Publicado em 28 de Janeiro de 2017 às 10:44

Publicado em 

28 jan 2017 às 10:44
O município de Viana entrou na chamada barreira epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, a partir desta segunda-feira (30), os 75 mil moradores da cidade vão receber a vacina contra a febre amarela. Como a população rural é a mais suscetível para a doença, a imunização começa por ela e depois será ampliada da a área urbana.
De acordo com o secretário de Saúde de Viana, Wanderson Bueno, a partir desta segunda a vacina vai estar disponível nas unidades de saúde das comunidades de São Paulo de Cima e Biriricas. A partir da próxima quinta-feira (02), a vacinação será ampliada para os 16 postos de saúde do município.
Febre amarela - 75 mil serão vacinados em Viana
“Nossa maior extensão de área é rural. Hoje nós temos mais de 100 km² de área fechada, que é maior que a capital Vitória. Nesse primeiro momento, nossa estratégia é imunizar essa população, que é a que está em maior risco”, disse.
Apesar de ter uma grande extensão de mata, 90% dos moradores são da área urbana. Apenas sete mil pessoas moram em comunidades rurais. De acordo com o secretário, o município terá vacina para imunizar toda a população de Viana. As unidades de saúde funcionam de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h.

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