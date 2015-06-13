Neste sábado (13), dia em que é comemorado o Dia de Santo Antônio, os fiéis lotaram a Basílica do bairro de Vitória que leva o nome do santo, em várias missas e celebrações ao longo do dia. Além de ser conhecido como casamenteiro, durante as missas de Santo Antônio os devotos levam pães para serem abençoados e pedem para não faltar alimentos na mesa das famílias. Após a benção, os pães são distribuídos.

Your browser does not support the audio element. Fé em Santo Antônio lota Basílica em Vitória para benção dos pães

A tradição vem da atitude do santo de distribuir pão aos pobres. Por isso os devotos seguem a prática de dar os pães abençoados aos necessitados e àqueles que desejam proteção em suas casas. Para a funcionária pública Maria Augusta Santana, esse é um gesto de fraternidade.

“Representa muito, porque Santo Antônio sempre foi um fiel a Jesus. Eu acho que por ele ter distribuído o pão no passado, hoje a gente faz esse mesmo gesto”

Já a assistente social Tânia Oliveira herdou a tradição da família.

“Eu trago todo ano o mini pão francês. Trago 200 pãezinhos para poder distribuir aqui na Igreja de Santo Antônio. Minha mãe já fazia isso, e nós somos devotos de Santo Antônio. Inclusive a minha filha nasceu no dia de Santo Antônio e meu marido dois dias depois”.

O pároco da Basílica em Vitória, padre Roberto Camilato, destaca que Santo Antônio é muito mais do que casamenteiro. Ele deixou outros ensinamentos importantes e conclamou a todos a buscarem uma vida baseada na simplicidade, na partilha e na justiça. Todos esses valores são lembrados durante as comemorações.

“Ele é protetor, é intercessor. Pregou sobre as realidades, a ética, a moral, a política e muito mais. Nos seus sermões tudo isso está muito registrado. E ele foi uma alma nobre, um homem digno. E por isso a Justiça tem que se estabelecer”.