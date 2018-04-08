Fé e agradecimentos marcam passagem da Romaria das Mulheres

A fé em Nossa Senhora da Penha arrastou uma multidão na Romaria das Mulheres, que percorreu as ruas de Vila Velha neste domingo, penúltimo dia das festividades da padroeira do Espírito Santo.

A caminhada saiu às 16h. Mais de 50 mil balões foram distribuídos na Romaria A organização estima que 90 mil pessoas participaram da caminhada, que foi do Santuário de Vila Velha até o Parque da Prainha. Cada uma das mulheres levou um pedido especial para Nossa Senhora ou um agradecimento por uma graça alcançada.

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A dona de casa Marileide Aparecida, de 49 anos, foi agradecer pela cura de uma doença no joelho que quase fez com que ela perdesse os movimentos da perna.

"Fiquei dois anos acamada. Eu fico feliz de participar da romaria das mulheres, em agradecimento às orações dela. Só agradecimento, não peço mais nada para ela" , comentou.

O motivo não foi diferente para a tradutora Maria Rachel Marcarini. Foi na fé em Nossa Senhora que ela buscou força para tratar um câncer de mama há oito anos.

"(Na época) Eu vim para pedir a ela pra me ajudar a aguentar o tratamento porque é um tratamento sofrido. E ela ajudou e estou aqui até hoje (risadas)", lembrou.

E o amor pela padroeira do Estado carrega famílias inteiras de fora da região Metropolitana. A aposentada Maria das Graças Cardoso, de 70 anos, e a servidora pública Vânia Cardoso, de 51, mãe e filha, são de Piúma, no Sul do Estado, e participam juntas da Festa da Penha há mais de 30 anos. "Nesse mundo tão conturbado que a gente vive, é importante que a família caminhe na fé", disse Vânia, que também trouxe a filha.