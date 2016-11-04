Fator psicológico será essencial nos 'Enens' de novembro e dezembro, afirmam estudantes

Mais de 20 mil estudantes não vão poder fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo por conta das ocupações nas escolas públicas. Em todo País, a realização do exame acontecerá em duas etapas. Um grupo fará o Enem neste final de semana e o restante realizará as provas nos dias 03 e 04 de dezembro. A decisão partiu do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), porém, para alguns estudantes, esta não foi a melhor solução.

Os alunos que vão fazer a prova neste final de semana e os que terão de esperar um mês para a realização do exame afirmam que o fator psicológico pode prejudicar os candidatos.

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A estudante Israela Fischer, de 16 anos, terá de fazer o Enem em dezembro porque a escola em que ela faria o exame foi ocupada por estudantes contra a PEC do Teto dos Gastos. Na opinião dela, o exame deveria ser adiado para todos os candidatos. “Na minha opinião deveria ser tudo adiado para não haver comparação com grau de dificuldade da prova, como foi e se a redação foi mais fácil ou mais difícil”, opinou.

A estudante Rachel de Souza, de 17 anos, vai fazer o Enem para tentar uma vaga no curso de Medicina. Porém, com a transferência da data da prova para dezembro, ela teme que sua pontuação possa não ser tão boa, por conta do desgaste psicológico. “Eles falam que teremos mais tempo para estudar, mas também existem os prejuízos. Existe o fato de nós já termos nos programado e essa data mudar, tem o desgaste psicológico, então, não é só o tempo a mais para estudar que conta”, reclamou.

Até quem vai fazer a prova neste final de semana reclama da atitude do Inep. Érica Bravim, 17 anos, se queixa que os estudantes que farão a prova no próximo mês serão beneficiados porque terão mais tempo para estudar. “Os candidatos se prepararam o ano todo, mas eles terão um mês a mais. Não acho que vai me prejudicar muito, mas de uma certa forma me atrapalhar sim”, disse.

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